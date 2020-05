Se reanudan los regímenes de visitas y custodias

Las juntas de jueces de Familia y Violencia sobre la Mujer de todos los partidos judiciales de Baleares, salvo Ibiza, han acordado la reanudación de los regímenes de visitas o custodias que se hubieran suspendido debido a la crisis sanitaria de la COVID-19. Los magistrados también han aprobado la puesta en marcha de procedimientos especiales y sumarios para cuestiones de familia derivadas de la pandemia, relativas a regímenes de visitas o custodias compartidas no disfrutadas.

También activan esos procedimientos para ajustes en las pensiones para los progenitores en situación de vulnerabilidad por la pandemia, introducidos por el Real Decreto-Ley de 28 de abril de 2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Por medio de estos acuerdos, se establecen criterios interpretativos de futuras resoluciones judiciales, ofreciendo unas pautas generales sobre los aspectos enunciados, a fin de dotar de seguridad jurídica a las relaciones familiares e intentar evitar el incremento desmesurado de los procedimientos judiciales. No obstante, las pautas generales no suponen que no pueda acordarse una solución distinta, en los casos concretos que puedan acceder al tribunal.

Por otra parte, los jueces consideran que deben ser los progenitores quienes -en beneficio de sus hijos y apelando a la lógica, la sensatez y la prudencia-, intenten alcanzar acuerdos en relación a cuestiones de familia derivadas de la pandemia relativas a regímenes de visitas o custodias compartidas no disfrutadas, así como ajustes en las pensiones para los progenitores en situación de vulnerabilidad por la COVID-19.

Los magistrados recomiendan también que en caso de conflicto se acuda a procesos alternativos de resolución de conflictos tales como la mediación, como vía previa a la judicial. Los jueces señalan que los regímenes de visitas, con intermediación del Punto de Encuentro, que no se hayan podido llevar a cabo por la crisis sanitaria se recuperaran en la medida de las posibilidades del Punto de Encuentro, siempre que se puedan garantizar las condiciones de seguridad, con una distancia mínima interpersonal de dos metros. En Baleares, por el momento, los Puntos de Encuentro Familiares permanecen cerrados durante la fase 1.