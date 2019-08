El RCD Mallorca no se ha visto condicionado en ningún momento por el Real Madrid en la cesión de Takefusa Kubo. Se trata de una cesión pura y dura, sin opción de compra ya que el Real Madrid confía mucho en esta apuesta por el joven atacante japonés. Además de no poner la cláusula del miedo lo que le permitiría jugar ante los blancos, el Real Madrid no ha puesto ningún tipo de condición al RCD Mallorca en la cesión.

Nada de obligaciones, nada de penalizaciones en caso de que no juegue como se estilaba antes. En el Mallorca están muy contentos con el trato dispensado por el Real Madrid para la cesión de Kubo, a pesar de las grandes expectativas puestas en el jugador que han motivado esta cesión a primera división en lugar de que esté en el Castilla a las órdenes de Raúl.

El propio futbolista después de dos años en la J League japonesa , en la primera división, tuvo claro desde un principio que en caso de no tener sitio este año a las órdenes de Zidane, quería jugar en primera división.

Un fichaje trabajado.-

Según ha avanzado Deportes Cope, el fichaje-cesión de Kubo no se ha gestado a raíz de su fichaje por el Real Madrid el pasado mes de Junio sino antes. Obviamente poco se podría haber avanzado de no llegar a un acuerdo con el Real Madrid, pero el RCD Mallorca llevaba tras el jugador muchos meses, por el hipotético regreso del jugador a España, se suponía que al Barcelona, que en Junio al cumplir 18 años el jugador, podían repescarle (salió de su cantera y tuvo que abandonar el Barcelona a raíz de la sanción de la FIFA). El club balear llevaba meses en contacto con el entorno del jugador. Quizá por ello Kubo haya elegido antes el Mallorca que otros clubes incluido el Valladolid con Ronaldo muy interesado en el jugador.