Otro domingo a las 12h para el RCD Mallorca-Villarreal

Será el tercer domingo a las 12h. La Liga ha fijado los horarios para la jornada 13 en la Liga Santander. El RCD Mallorca recibirá al Villarreal CF el domingo día 10 de Noviembre a las 12h en el estadio de Son Moix. El equipo bermellón ya ha jugado en este horario en Getafe, con derrota por 4-2 y ante el Espanyol, el último partido hasta la fecha, con victoria bermellona por 2-0.

El encuentro ante el Villarreal marcará la temperatura de las relaciones entre ambos clubes y entre ambas aficiones, relación que saltó por los aires en la temporada 2009-10 con el conflicto UEFA, la denuncia del Villarreal ante el organismo europeo y la desinscripción del Mallorca de la competición europea por su situación concursal y las deudas.

Desde entonces, las relaciones fueron muy malas a nivel institucional y también entre las aficiones, si bien esta situación se ha reconducido en los últimos tiempos sobre todo a nivel institucional, se puede considerar buena desde el desembargo de los actuales propietarios y la máxima responsabilidad ejecutiva de Maheta Molango, que mantiene buena sintonía con el club castellonense.

Como quiera que la situación se tensó en exceso no estaría de más una cierta normalidad por parte de las diferentes agrupaciones de aficionados para que haya un ambiente de normalidad en un partido de fútbol y que los aficionados no sean agresivos entre ellos por el comportamiento de las directivas hace diez años. Si la relación con el Athletic se ha normalizado a pesar de lo enconada que estuvo la situación por el impago de Aduriz, y en aquella ocasión quien causaba el perjuicio era el Mallorca al Athletic, no tiene por qué pasarse página también en este asunto.