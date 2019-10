El RCD Mallorca estrena el tunnel experience en Son Moix

Los Clubes de fútbol están reinventándose en los últimos años en la búsqueda de fórmulas que generen más ingresos, y lo hacen dando nuevas oportunidades a los aficionados para mejorar su experiencia en los partidos. Un poco imitando el modelo NBA que tan bien conocen los propietarios del Real Club Deportivo Mallorca (propietarios de los Phoenix Suns), el club bermellón está acercando a los aficionados que lo deseen al espectáculo de la primera división.

Si ya la pasada temporada el club puso en marcha el VIP córner, en el que los aficionados viven el partido junto al terreno de juego en la esquina entre tribuna principal y fondo sur, con diferentes servicios de catering (una iniciativa que en su momento parecía descabellada pero que ahora ya a nadie extraña en Son Moix), el Mallorca ha seguido ampliando las posibilidades y la oferta VIP con dos variantes: la primera es el tunnel experience y la otra es la cercanía a la rueda de prensa.

El Real Club Deportivo Mallorca estrenó la experiencia del túnel nada menos que con motivo de la visita del Atlético de Madrid. Los aficionados ven desde una cabina que da justo al túnel de salida al terreno de juego, lo que permite vivir ese instante tan especial.También los seguidores que compran ese paquete VIP pueden estar junto a la sala de prensa en las ruedas de prensa posteriores a los partidos (la sala de prensa se ha remodelado recientemente).

En ambos casos no supone ningún inconveniente para los protagonistas porque sólo tienen visión los seguidores. Es decir, desde el otro lado no se ve nada, de tal forma que no pueden darse situaciones comprometidas como que un aficionado tuviera un mal comportamiento con los jugadores y pudiera molestarles, algo que recuerdan bien en el RCD Mallorca tras lo vivido en Riazor cuando un aficionado increpó desde el bar que da a la zona mixta a Salva Sevilla cuando éste atendía a los medios de comunicacíón.