Ramis: "Hay gente que quiere subir al tren y tiene que quedarse en tierra por falta de personal y frecuencias"

Siguen los problemas de movilidad en la isla. Los usuarios se quejan de que tantos los autobuses como los trenes van llenos a rebosar, por lo que, en muchas ocasiones, tienen que pasar de largo porque no hay espacio suficiente para que puedan subir más ciudadanos.

El portavoz de la asociación de usuarios del tren, Guillem Ramis, asegura que sigue faltando mucho personal y aumentar de forma considerable las frecuencias; "La presencia de usuarios es muy superior a la capacidad del servicio y eso provoca que cuando hay gente que quiere subir al tren tenga que quedarse en tierra. Desde 2011 ni se contrata personal ni se adquieren nuevas maquinarias", ha afirmado.

Ramis asegura que "Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) no ha planificado ni gestionado esta situación de forma adecuada. El encargo de nuevas máquinas tarda un mínimo de dos años, por tanto, las que se pidieron durante el 2022 no llegarán hasta el 2024. Contratar nuevo personal es un buen paso, pero aún así sigue siendo insuficente", finalizado.

LOS USUARIOS DEL TIB, AFECTADOS

Y no solamente el sector ferroviario está sufriendo las consecuencias de una mala gestión, también el TIB.Las frecuencias son insuficientes y la llegada de los primeros turistas está provocando que muchos usuarios no puedan subirse al bus porque va totalmente lleno. Todo ello provoca que lleguen tarde a su trabajo. Juan Rodríguez, responsable del TIB en SATI, asegura que "hasta el sábado no se va a cambiar el horario de invierno a verano, por tanto, esta problemática se mantendrá toda la semana. Con el aumento de frecuencias a partir del sábado se logrará paliar relativamente esta situación, pero una vez lleguemos a los meses de julio y agosto, volveremos a sufrir el caos del pasado verano. Se han incrementado la flota de autobuses, pero ni mucho menos de forma suficiente", ha señalado.