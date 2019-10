Lleva tres partidos de baja tras una lesión cervical que se produjo antes de ir a Getafe, y aunque el periodo de recuperación que se estimó fue muy laxo, entre seis y ocho semanas, las sensaciones del jugador han sido buenas durante toda la semana.

Antonio Raíllo lleva toda la semana entrenando con aparente normalidad y no se ha mareado ni se ha resentido de su lesión. En el club como viene contando Deportes Cope no estaban seguros del todo de si era buena idea y querían frenarle hasta después del parón, pero el jugador sigue adelante con su intención de estar disponible para el técnico Vicente Moreno.

Ahora será ya decisión del entrenador valenciano el contar con Raíllo o no. Durante la ausencia de Raíllo el Real Club Deportivo Mallorca ha encajado ocho goles, algo a lo que no está acostumbrado el equipo de Moreno, aunque tampoco se puede achacar a los centrales la gran cantidad de goles encajados ya que el equipo bermellón ha cometido errores defensivos y se ha mostrado inocente en su área.

De hecho ni Valjent ni Xisco por ejemplo han provocado ningún penalti, algo que Raíllo sí hizo en Valencia. En todo caso Raíllo es un jugador fundamental para el equipo y para su entrenador, y es probable que si está en condiciones el jugador pueda reaparecer precisamente ante su ex equipo el Espanyol.

Por lo demás, Sedlar y Chavarría están descartados. Habrá que ve si Moreno mantiene a Gámez como lateral izquierdo o vuelve Lumor, y en medio campo la duda entre Febas o Dani Rodríguez. El Mallorca no ha ganado desde la primera jornada, son seis partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas.