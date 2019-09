¿Quién debe vacunarse del sarampión?

Los médicos advierten de que la moda de no vacunar está perjudicando a la sociedad en general y frente al gran repunte de sarampión a nivel europeo, recomiendan vacunarse y revacunarse.

En nuestro medio, están todos los gérmenes y para infectarse uno se contagia de humano a humano por contacto, estornudos, etc. El Dr. Eduardo Sainz, de Clínica Miramar, ha explicado que cuando te vacunas, proteges al país de dos maneras: por un lado el individuo se protege y por el otro, no transmitirá aunque no la padezca.

En el momento en el que se empieza a poner de moda el no vacunar, explica el Doctor, la protección de todo el grupo empieza a perderse y el virus empieza a prevalecer otra vez.

Es ahora cuando los individuos de 40 a 50 años que no están o no saben si están vacunados, se encuentran en alto riesgo de contagio ya que al perder la vacunación de los más pequeños (que son los que más transmiten este virus), contagian el sarampión.

UNA ENFERMEDAD QUE SE PUEDE PREVENIR

El Dr. Sainz ha explicado que el sarampión era una enfermedad que era clásica en niños. Sus síntomas, al ser vírico, son fiebre alta y manchas muy características. Cabe recordar que años atrás, cuando la gente no se vacunaba, podía morir o sufrir lesiones graves.

Lo que le da la gravedad al sarampión no es tanto que estés 3 o 4 días con fiebre alta, si no que puede dar problemas respiratorios y a nivel de infección en el cerebro muy importantes (como por ejemplo una encefalitis). El Dr.Sainz ha asegurado que para evitarlo es importante vacunarse, aunque se trate de una vacuna que pueda tener efectos secundarios por los anticuerpos.

El Dr. También ha querido resaltar la importancia de confiar en los profesionales en tiempos de desfinformación, sobre todo en el medio digital.