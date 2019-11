Quejas de los usuarios del metro que tuvieron que pagar para recoger su bici por la avería

Los usuarios del metro que suelen llegar a la Intermodal en bici se quejan de que han tenido que pagar por recoger sus bicicletas.

Y es que desde Movilidad se ofrece este servicio de aparcamiento gratuito en la estación intermodal mientras esté abierta. Sin embargo, con la avería del metro hubo personas que aparcaron la bici, cogieron el metro pero como esta fuera de servicio no pudieron regresar en metro y el personal de seguridad les han hecho pagar el billete para acceder a su bici.

Los usuarios también se preguntan si les dejaran subir la bici a los buses.

Los usuarios no han recibido respuesta por parte de SFM a sus dudas.

@sferroviarism Som usuaria diària del metro i deix la bici a l'aparcament de l'intermodal. Avui, degut a l'averia no he pogut tornar en metro i el personal de seguretat @Trablisa m'ha obligat a pagar 1 bitllet només per recollir la bici. Així fomentam el transport públic? pic.twitter.com/ZTKfKRPSe2