Hablamos con Cristina Gómez, directora de Mallorca Emotions, organizadora del congreso Despertar Emociones. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, lunes 4 de noviembre de 2019.

Cristina Gómez, directora de Mallorca Emotions –organizadora del evento- explica que “cada año centramos el contenido en temas que puedan ayudar a las personas a crecer, y si hay algo que nos bloquea y que a menudo no nos deja desarrollarnos es el miedo. Por eso este año lo que nos hemos preguntado es ¿qué harías si no tuvieras miedo?”, y contamos con tres ponentes que desde sus experiencias y conocimiento nos van a dar herramientas e información para gestionar nuestros miedos”. Porque, prosigue, “el miedo nos paraliza, nos empequeñece, nos hace tomar decisiones opuestas a lo que nuestro corazón quiere realmente y consigue, a menudo, que nos veamos como un pequeño ser sin posibilidades cuando realmente existen miles de ellas que el miedo, precisamente, no nos permite ver. Ni siquiera el 5% de las cosas en las pensamos habitualmente a las que les tenemos miedo llegan a hacerse realidad y, aun así, el miedo rige nuestras vidas, nuestras noches y nuestros días”.

Cristina Gómez subraya que “para abordar este tema no podíamos contar con mejores ponentes. Irene Villa es una persona muy conocida, que no necesita presentación alguna, pero que estoy segura que sorprenderá porque es mucho más de lo que conoce la mayoría de las personas. Y tanto Borja Vilaseca como Roberto Aguado cuentan con una formación y unas experiencias que compartirán con todos los presentes y seguro que nos ayudarán a gestionar mejor esos miedos que todos, en mayor o menor medida, tenemos”. Las entradas para asistir a la gala pueden adquirirse en www.mallorcaemotions.com.

El objetivo de este evento, concluye, “sigue siendo el mismo con el que empezamos esta aventura que es “Despertar Emociones” en 2016, y no es otro que poner al alcance de todo el mundo a personas que faciliten información, conocimiento y herramientas para el crecimiento personal”.

Irene Villa

Psicóloga, periodista y escritora. Es una convencida defensora de la "Psicología Positiva", de que hay que poner el foco en la solución y no en el problema, de que lo importante no es lo que nos sucede sino lo que hacemos con lo que nos sucede. En el ámbito empresarial está totalmente convencida de que se debe situar a las personas en el centro de las prioridades.

Con tan sólo doce años sufrió un grave atentado terrorista en el que perdió las dos piernas y los dedos de una mano. Esta experiencia cambió su vida y sus valores convirtiéndose en el mejor ejemplo de que siempre hay otra oportunidad ante cualquier adversidad. Desarrolla su carrera como periodista en diferentes medios de comunicación, y es autora de varios libros y novelas en las que plasma su experiencia personal volcada en la superación de dificultades, entre ellos "Saber que se puede".

Borja Vilaseca

Borja Vilaseca es escritor, conferenciante, profesor y emprendedor de proyectos orientados al cambio, la transformación y el despertar de la consciencia de la sociedad. Tocó fondo con 19 años tras pasar por varios infiernos personales en la infancia y la adolescencia, no le veía ningún sentido a la propuesta educativa y laboral del sistema y comenzó una búsqueda filosófica para encontrar sentido a su vida. A partir de los 25 años se ha dedicado a democratizar la sabiduría con la finalidad de despertar la consciencia en la sociedad a través de proyectos educativos, el desarrollo espiritual y la reinvención profesional. Parte de estos proyectos es un curso denominado, precisamente, "Qué harías si no tuvieras miedo".

Borja Vilaseca sugiere que no nos creamos nada, que verifiquemos todo lo que leamos a través de nuestra experiencia personal. No le gustan los gurús, aborrece el fanatismo y promete que no dirá nunca lo que tenemos que hacer sino tan sólo comparte su pequeña experiencia vital por si nos pudiera ser útil en nuestro proceso personal. Es fundador de La Akademia, Educación emocional gratuita para jóvenes extraordinarios. Profesor colaborador de ESADE, Universidad de Barcelona, Ramón Lluc y Pompeu Fabra. Colaborador regular en El País Semanal y autor de cuatro libros: Encantado de conocerme, El Principito se pone cobraba, El sinsentido común y Qué harías si no tuvieras miedo.

Roberto Aguado

Roberto es psicólogo, psicoterapeuta, profesor, investigador, autor y un magnífico comunicador. Cree que lo importante no es saber lo que hay que hacer, sino ser capaz de hacerlo. Piensa que la psicología clínica y la psicoterapia del siglo XXI deben tener como objetivo conseguir que el paciente pase del sufrimiento a la satisfacción. Para ello cree que es fundamental adaptarse a las necesidades de los pacientes y, quizás, lo más importante es poder hacer el cambio terapéutico en un tiempo limitado consiguiendo que el paciente sea capaz de utilizar nuevas rutas neurológicas grabando nuevas memorias emocionales para cambiar las emociones negativas en satisfactorias.

"Sólo podemos realizar aquello que hemos imaginado haber realizado". Especialista en Psicología Clínica, especialista Europeo EuroPsy en Psicoterapia, Master en Psicología Clínica y Psicología de la Salud y especialista en Hipnosis Clínica. Profesor y tutor de la UNED, docente y vocal de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicología de la Salud y Director de Practicum externo en las universidades de Comillas, Complutense y Oberta. Autor del libro "La emoción decide y la razón justifica". Investigador en el Centro Clínico CerNep de la Universidad de Almería. Comunicador durante más de 10 años en Radio Nacional de España y Onda Cero.