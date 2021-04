¿Qué hacer si una persona okupa tu vivienda?

Hablamos ahora de okupación ya que la Policía Nacional ha detenido este lunes a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada de un piso ubicado en el barrio del Portixol. Accedieron a la vivienda de una mujer y su hijo con discapacidad, que estaban ingresados en el hospital desde el 12 de marzo.

Desde esa fecha, la vivienda estaba desocupada y la hija de la mujer, al enterarse de que alguien estaba viviendo en la casa, decidió llamar a la Policia Nacional. Los agentes acudieron al lugar para recabar información y no fue hasta el dia siguiente que sacaron a los detenidos.

Sin lugar a dudas, el tema de la okupación es un asunto que tiene en vilo a muchos ciudadanos, en especial a aquellos que cuentan con una segunda residencia. La Policia Nacional tiene trabajo de este tipo a diario y aunque todavia no hay estadísticas, se trata de una tendencia al alza ya que la situación de la ciudadania se ha precarizado mucho con la crisis derivada de la pandemia. Los agentes se encuentran con casos de personas que estaban ocupando una vivienda, no han podido hacer frente a un alquiler y se han metido de okupas. Pero, ¿qué hacer si una persona entra en tu vivienda?

Lo primero que se tiene que hacer es llamar a la Policía. A partir de ahí, se inicia un trámite para poder detener a los okupas y sacarlos de la vivienda. Aunque pueden pasar horas, el inspector jefe del grupo de la policia judicial de la comisaria centro, Moisés Pacheco, asegura que nadie se quedará en la calle si le ocupan su vivienda.

Este es uno de los dos supuestos que existen en tema de ocupación. Si una persona entra a vivir en una casa uqe ya era la vivienda de otra, y no tiene porque ser la permanente, incluso una casa de vacaciones. En ese caso no se trata de usurpación si no allanamiento de morada. En ese caso la policia puede llevarse a las personas detenidas en el momento,s olo que tienen que documentarlo.

Otro de los supuestos, que se está convirtiendo ya en un negocio, es que la vivienda no esté ocupada por nadie, lo que se conoce como una usurpación de bien inmueble.

Es lo más habitual y en ese caso, explica Pacheco, la ley lo prevé como un delito leve y la Policía simplemente identifica a las personas que hay dentro para posteriormente comunicarlo a la autoridad judicial.

Es una práctica que se da cada vez más y de hecho, muchas personas ya se dedican a localizar este tipo de viviendas vacías.

Los okupas, explica Pacheco, saben a lo que van y saben como funciona la ley. Es por eso que la figura del conseguidor tiene cierto éxito: les ahorra el trabajo de intentar averiguar donde hay una casa vacía.