La presencia de la avispa asiática afecta en la salud de la abeja común

La presencia de la avispa asiática afecta a la abeja común. Mar Leza, del laboratorio de zoología de la UIB, explica que el estudio que han realizado ha desvelado que la avispa asiática afecta al estado sanitario de las abejas. Y no sólo eso, sino que les provoca un síntoma negativo en diversas facetas, como puede ser su capacidad de reacción al encontrarse en contexto adversos y, sobre todo, un claro aumento del estrés oxidativo.

Todo ello ha sido gracias a un exhaustivo análisis que han hecho en la UIB donde han recopilado el ARN de abejas de dieciséis colmenas diferentes. Leza, además de insistir en cómo afecta la presencia de la avispa asiática en las abejas, asegura que aún hay que ser cautos porque la época de depredación más dura de dicha avispa es de septiembre a noviembre.

Leza explica que los datos son muy positivos en el sentido de que han visto un descenso masivo de la avispa asiática en Baleares. Es más, este año aún no se ha visto ninguna avispa asiática, pero hay que estar muy atentos: "Que por ahora no hayamos visto ninguna no significa nada. Aún falta para que termine el curso y es justo ahora cuando empieza su época más de fuerte".

Por último, Leza asegura que si han entrado una vez en el ecosistema de las islas, lo pueden volver a hacer. Si eso ocurre, es decir, si se ha conseguido erradicar la presencia de la avispa asiática, aumentará la vigilancia y la seguridad para que no vuelva a entrar en el contexto balear: "Tenemos que seguir muy atentos para que no vuelve a entrar. Hemos visto los efectos que provoca en nuestra abeja común y el proceso de vigilancia será máximo".