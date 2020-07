Preparan una protesta multitudinaria en Magaluf en contra de las decisiones del Govern

Los empresarios y trabajadores de los locales cerrados en Magaluf han convocado una manifestación para el próximo día 28 de julio a las 18.00h contra la decisión del Govern de cerrar 5 calles de esta zona de Calvià.

Una protesta que esperan que sea multitudinaria. El organizador de la manifestacion lamenta que ni él ni su mujer tienen ingresos, ni derecho a prestaciones. Tienen 4 hijas y se ven abocados a marcharse porque no pueden vivir aquí sin ingresos. Aseguran que su local es tranquilo, está alejado de las zonas bulliciosas de Punta Ballena y sus clientes son personas mayores e incluso familias. Recuerdan que con estos cierres han dejado en la calle a 700 personas.

Cerca de 500 trabajadores y empresarios de Magaluf se concentrarán el próximo martes en contra de las medidas del Ayuntamiento de Calvià y el Govern en un recorrido que harán desde la avenida de s'olivera hasta la parte alta de punta ballena. El organizador de la manifestación, Juan Rodríguez, ha asegurado que se han equivocado y tendrían que haber puesto más vigilancia y dar otro tipo soluciones. Señala que si quieren cambiar el turismo deberían haber acudido a los turoperadores, no a los camareros que sirven a los clientes.

Rodríguez ha explicado que su situación es un daño colateral, pero que si cerraran por necesidad lo entenderían. En el paseo marítimo de palma o en santa catalina también se emborrachan y allí no pasa nada, es incoherente, ha dicho, pero no es culpa de los camareros o los empresarios, ya que no todos tienen negocios conflictivos. Los problemas con los turistas se producen en la calle y es competencia del Ayuntamiento de Calvià.

Los trabajadores de la zona piensan que el cierre ha sido un complot y que se han beneficiado de la pandemia para cerrar Magaluf y acabar con la zona. Pero, asegura Rodríguez que, con las medidas que han tomado, van a destrozar a todo el mundo.