Los restauradores mallorquines piden que les alarguen el horario para poder hacer dos turnos de comida

A pocos días del inicio de la desescalada en Mallorca todavía no hay nada oficial. El sector de la restauración ha sabido que podrá reiniciar su actividad el próximo martes día 2 hasta las 16.00h, con el 50% del aforo en las terrazas y un máximo de cuatro personsa por mesa.

Esta noticia ha caído como un jarro de agua fría en el sector de la restauración. No esperaban que les limitaran tanto el horario, muchos no podrán sacar a sus empleados del ERTE porque sus jornadas no serán completas y otros tantos cerrarán ya que no cuentan con terraza.

Además, la obligación de cerrar a las cuatro de la tarde significa que los bares y restaurantes no podrán dar de comer a partir de las 15:10 y perderán a sus clientes habituales: empleados de banca, administrativos o funcionarios que trabajan hasta esa hora y no podrán ser atendidos. A este handicap se le suma que muchos establecimientos no sirven desayunos y abren hasta las 12 del mediodía.

Miedo e incertidumbre entre los restauradores

Sacha Garau da voz a los restauradores de la zona de Blanquerna. Garau cree que los interiores sí deberian haber vuelto a abrir para ayudar al sector y asegura que el próximo día 2, los que abran, lo harán con miedo e incertidumbre. Asegura que es complicado levantar un negocio con tantas restricciones y reconoce Sacha que está a favor de todas las medidas que tienen el objetivo de salvar la temporada de verano, pero piden que les alarguen el horario para poder hacer dos turnos de comida. Cerrar a las 16:00h, dice, ''es una medida demasiado restrictiva'' para ellos.

En la zonas peatonales de Blanquerna y calle Fábrica, los restauradores no tienen opción de poder ampliar su espacio de terrazas ni siquiera en los pocos huecos de aparcamiento que hay porque son carga y descarga. Esto, lamentablemente, ha hecho que muchos locales de esas zonas hayan bajado su persiana para siempre.