Preocupación entre los enfermeros por la saturación del hospital público de Mallorca

Desde el miércoles pasado el servicio de Urgencias está saturado. La actividad en Son Espases fue en aumento y este fin de semana tuvieron un desborde. Este servicio atendía el lunes a más de 450 pacientes y ayer a las 2 y media de la madrugada había 46 personas a la espera de ser atendidas en el hospital público. Esta mañana, 26 están pendientes de ingreso, algunos de ellos llevan ya varios días y no han podido ser ubicados en ninguna cama en la unidad de hospitalzación que les corresponde.

El delegado de SATSE en Son Espases, Jose Antonio Fernández, asegura que, aunque la cifra ya es inferior a los 100, es un número que no hay que desechar. Además, ha recalcado que el plan de desescalada establecido por la COVID dice que, con un número superior a 10 pacientes, la unidad debe cerrarse para tratar solamente a pacientes positivos. Sin embargo, ahora hay 12 pacientes con coronavirus, no hay ninguna unidad específica para ellos y se encuentran en la misma área que pacientes que no han contraído el virus.

SATSE califica estas medidas como inadecuadas ya que pueden suponer un grave problema para la salud en la unidad de hospitalización. Fernández explica que el número de rebrotes cada vez es mayor y los pacientes diagnosticados que precisan asistencia sanitaria, también. La gerencia del hospital asegura que estan preparados para abrir el número de camas necesarias de manera inmediata, pero desde SATSE solicitan que esas 56 camas para adultos, que están cerradas, estén ya disponibles y que no tengan que a tomar esta decisión cuando ya sea tarde.

Fernández denuncia que los profesionales viven esta situación con presión y estrés pensando en lo que ya traen a su espalda.

Cada verano se cierran camas y se encuentran en la misma situación, hay repuntes en la asistencia y, sobre todo, en el sevicio de urgencias porque los pacientes no pueden irse a la cama que deberían tener asignada.