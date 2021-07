Preocupación en Baleares por el aumento de ingresos entre embarazadas con COVID-19

En las últimas 24 horas se han notificado 718 nuevos contagios en Baleares y un nuevo fallecimiento. Sigue aumentando también la presión hospitalaria y la ocupación COVID de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ya es del 18 por ciento. En estos momentos, hay 305 personas ingresadas por complicaciones de la enfermedad y entre ellas hay mujeres embarazadas. Desde Son Espases están preocupados por este último colectivo.

Octavi Córdoba, jefe del servicio de Obstetricía y Ginecología del hospital de referencia, ha asegurado que el 80% de las pacientes "no tiene ninguna complicación", pero sí tienen un mayor riesgo que las no embarazadas de desarrollar "formas graves del virus". Sin embargo, Córdoba ha hecho hincapié en que la COVID-19 "no tiene ningún efecto en el feto". Ha explicado que ni provoca malformaciones ni cuando nace tiene una transmisión del virus a través de la placenta.

En caso de contagio, el jefe del servicio de Obstetricía y Ginecología recomienda someterse a un tratamiento antitrombótico como la heparina, aislarse, hidratarse de forma abundante y evitar pasar horas tumbada o sentada.

Pero para evitarlo, según Córdoba la mejor medida para protegerse, además de evitar situaciones de riesgo, es vacunarse. La Pzifer y Moderna son, este sentido, "las más indicadas". Sin embargo, ha explicado que "la mayor parte de las embarazadas no está vacunada". El objetivo de la campaña del centro de salud, pues, es transmitir de una manera "categórica" la importancia y seguridad de la vacunación. Por rango de edad, en Baleares todas las gestantes ya pueden vacunarse.

Casi el 60% de la población diana en Baleares ya tiene la pauta completa. Por otro lado, en Menorca, desde mañana y hasta el viernes, los centros de salud vacunarán por las tardes sin necesidad de pedir cita previa acudiendo sólo con el DNI o la tarjeta sanitaria.