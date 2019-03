Por una inclusión real de las personas con Síndrome de Down

Hablamos con Bartolomé Márquez, presidente de ASNIMO (Asociación Sindrome de Down de Baleares), con motivo del Día Mundial de las personas con Síndrome de Down, sobre la exposición que puede visitarse en CaixaForum Palma y la campaña nacional 'La suerte de tenerte'. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, jueves 21 de marzo de 2019.

Aunque desde ASNIMO trabajan a diario para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, quieren aprovechar este día 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, para reivindicar públicamente sus derechos y la necesidad de conseguir una sociedad más inclusiva.

Con este objetivo, han organizado la exposición 'Porque la vida no va de cromosomas', una muestra fotográfica de 15 imágenes de gran formato (1,5 metros x 1 metro), sobre las distintas etapas de la vida de las personas con Síndrome de Down, que podrá visitarse en CaixaForum hasta el próximo 28 de marzo.

Además, 'La suerte de tenerte' es la campaña que a nivel nacional ha lanzado Down España. Un vídeo en el que una niña cuenta cómo es su hermano con síndrome de Down. Para ella, es el mejor hermano del mundo y es perfecto tal y como es. El objetivo es sensibilizar a la sociedad y contribuir a la inclusión de las personas con síndrome de Down. El vídeo se ha vuelto viral en las redes sociales de Facebook y Twitter.

La celebración de este día Mundial del Síndrome de Down está promiva por las Naciones Unidas y muchas organizaciones nacionales e internacionales se suman y la siguen para lograr una concienciación pública sobre el síndrome de Down, así como recordar la dignidad inherente, la valía y las importantes contribuciones de las personas con discapacidad intelectual a la sociedad y a su diversidad.

El lema de la campaña de este año es 'No dejar a nadie atrás', para que las personas con Síndrome de Down tengas las mismas oportunidades.