La Policía Nacional rastrea las Redes Sociales para evitar fiestas ilegales esta nochevieja en Mallorca

La Policía Nacional lleva tiempo trabajando para que esta nochevieja no se produzcan fiestas ilegales e irresponsables en las Islas. En estos momentos, están rastreando las Redes Sociales y aseguran que serán muy contundentes y aplicarán la tolerancia cero.

Esta nochevieja será atípica y aunque el toque de queda está establecido a las 22:00h., muchos irresponsables han organizado algunas fiestas ilegales a través de las Redes Sociales.

El subinspector de la Policía Nacional, Manuel Gallardo, está al frente de un equipo que lleva tiempo rastreando y localizando fiestas ilegales que estaban previstas para mañana. Reconoce que la investigación es complicada porque varía por minutos y van apareciendo nuevas fiestas.

Aunque no hay que generalizar, hay muchas personas irresponsables que mañana intentarán saltarse las normas. Asegura Gallardo que serán contundentes con todos los que no cumplan con las restricciones. Además de Policia Local y Guardia Civil, la Policia Nacional destinará más efectivos para que la última noche del año no se produzcan incidentes. Las multas pueden ser de 600.000 euros.

Dispositivo de la Guardia Civil

Por otro lado, la Guardia Civil en Baleares también ha establecido un dispositivo especial de vigilancia para Nochevieja y Año Nuevo con el objetivo de que se cumpla la normativa impuesta por el Govern para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria. En la tarde del día 31, comenzarán a establecerse numerosos controles en el conjunto del archipiélago balear, tanto en interior de poblaciones como en zonas rurales, así como controles de alcoholemia.

La Guardia Civil ha recordado que el Decreto Ley del Govern, del pasado 21 de diciembre, endurece las sanciones previstas para los incumplimientos de la normativa pudiendo llegar a imponer multas de cuantías comprendidas entre los 60.000 y 600.000 euros a quien organice, comercialice o participe en cualquier tipo de fiesta, de carácter privado o público, donde se produzcan aglomeraciones de personas.