La Policía Nacional pilla 'in fraganti' al pirómano de la zona de Aragón

El Jefe de Grupo de Atracos de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Domínguez, lleva tres semanas en el departamento y ya ha resuelto su primer caso: la detención del pirómano de la zona de Aragón.

La Policia Nacional llevaba tiempo siguiendo la pista a este individuo que se convirtió muy pronto en sospechoso. Tras vigilancia y seguimientos, al final lograron pillarlo 'in fraganti' quemando un contenedor.

En el momento de la detención, el pirómano, que se encontraba en una situación personal y de salud complicada, se derrumbó, reconoció los hechos y aseguró que lo había hecho como represalía a la Policia Local de Palma por multarle al ir con el perro suelto y según él no le habían tratado adecuadamente. ''Cuando sabíamos que era él, lo estábamos esperando en su casa y cuando apareció procedimos a su detención. En ese momento llevaba 3 mecheros encima y reconoció los hechos''.

En el registro del domicilio del detenido encontraron cerillas, mecheros, pastillas para el fuego y un ordenador que se en estos momentos se está investigando.

El Jefe de Grupo de Atracos de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Domínguez, ha destacado que normalmente quemaba el contenedor amarillo porque le parecía el más sencillo y ha explicado que en una ocasión no consiguió incendiar un depósito y bajó horas más tarde hasta incendiarlo. ''Cogía el mechero, metía la mano y ardía. En alguna ocasión, no se propagó el fuego porque faltaba oxígeno, el solo metía la mano con los mecheros y los quemaba, no echaba ningún producto''.

El hombre, de 59 años, no cuenta con antecedentes y se encuentra ahora mismo en prisión provisional bajo fianza de 100.000 euros. En los 14 incendios provocados por el individuo se han visto afectados 11 vehículos, 36 contenedores y varias fachadas de edificios. Aunque faltan daños por contar, la suma de los detrozos ascendería a los 76.000 euros.