Un Policía Nacional, fuera de servicio, salva a un bebé que estaba inconsciente tras atragantarse

Un agente de la Policía Nacional en Ibiza ha salvado la vida a un bebé de casi 2 años de edad que se estaba ahogando con la comida que había ingerido.

Los hechos ocurrieron a las 21:00 horas del pasado miércoles, mientras el policía se encontraba fuera de servicio, paseando a su perro,escuchó unos gritos de mujer provenientes de un domicilio cercano, los cuales decían “se ha ahogado”.

Según informa la Jefatura de Policía, al girarse, el agente observó a la vecina en actitud muy nerviosa, gritando cuando portaba a su hijo menor en brazos.





El menor no respondía a estímulos y estaba inconsciente

Ante la situación, el agente soltó a su can para dirigirse apresuradamente hacia la mujer y su hijo, momento que observó al menor con el rostro y los labios de color morado, no respondía a ningún estímulo y estaba inconsciente ante la falta de respiración. El policía cogió al menor en brazos, lo colocó boca abajo sobre su antebrazo, sosteniendo la cabeza del mismo con su propia mano y procedió a propinarle varios golpes secos en la espalda del menor, entre los omóplatos, con la intención de realizar la maniobra de “Heimlich”. No fue necesaria dicha técnica, ya que en ese momento el menor expulsó por su boca restos de comida, comenzando a llorar y a recuperar la respiración, así como el tono natural de su rostro.

El agente se quedó con el menor y su madre, tras lo sucedido, comprobando que éste se encontraba en buen estado e iba respondiendo a todos los estímulos, que respiraba perfectamente y observando que no existía ninguna obstrucción en las vías respiratorias.