La Policía multa a 235 jóvenes por practicar botellón en Palma este fin de semana

Este fin de semana los jóvenes han visto cómo celebrar los botellones de semanas anteriores ha sido más complicado. Policía Nacional y la Local de Palma han llevado a cabo un dispositivo conjunto tanto el viernes como el sábado para controlar las zonas donde se reúnen los jóvenes desde que se levantaron las medidas de confinamiento.

La Policía destaca que los controles se han desarrollado sin incidentes.

PRIMERA FASE, EL VIERNES NOCHE

En la primera fase llevada a cabo la noche del viernes al sábado se controlaron las inmediaciones del parque Krekovic, Ses Estacions, Polígono Son Rossinyol y Son Castelló. Fueron identificadas 190 personas, 12 vehículos chequeados, se levantaron 52 actas por incumplimiento medidas sanitarias por no llevar mascarilla y no cumplir con la distancia de seguridad, 14 por tenencia/consumo de sustancias estupefacientes, 1 por tenencia de armas, 3 actas por desobediencia, 1 por ensuciar la vía pública, 53 actas por practicar botellón y 2 actas por infracción de tráfico.

Además se detuvo a una persona al constarle una reclamación judicial que interesaba su detención y presentación por un Juzgado de Palma.

SEGUNDA FASE, SÁBADO NOCHE

En una segunda fase desarrollada la noche del sábado al domingo se controlaron las zonas Can Pastilla, Cala Estancia, inmediaciones Parque Krekovic, Ses Estacions y polígono Son Rossinyol. Se identificó a 218 personas , 68 vehículos controlados, se han levantado 11 actas por incumplimiento medidas sanitarias por no llevar mascarilla y no cumplir con la distancia de seguridad, 8 por tenencia/consumo de sustancias estupefacientes, 4 actas por desobediencia, 182 actas por practicar botellón y 3 actas por infracción de tráfico.

BALANCE

El resultado total de los dos días son 408 personas identificadas, 80 vehículos controlados, 1 detenido por reclamación judicial, 63 actas por incumplimiento medidas sanitarias por no llevar mascarilla y no cumplir con la distancia de seguridad, 22 actas por tenencia/consumo de sustancias estupefacientes, 1 acta por intervención de arma, 7 actas por desobediencia, 1 por ensuciar la vía pública, 235 actas por la práctica del botellón y 5 infracciones de tráfico.