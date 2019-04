La Policía multa a 118 propietarios de perros por infracciones en Palma

La Policía Local de Palma ha finalizado la primera fase de la campaña contra el incivismo de propietarios de perros. Después de tres semanas se han levantado a 118 actas a propietarios por varias razones, la más denunciada ha sido llevar el perro suelto, que se ha detectado en 104 ocasiones. La Policía Local informa de que en los próximos meses se realizarán más campañas en diferentes parques.

Los agentes han observado un total de 1182 perros en diferentes parques de toda la ciudad. Se han detectado un total de 25 perros sin propietario, y 104 sin correa. Además 3 de ellos no llevaban bozal obligatorio al tratarse de una raza considerada como peligrosa. 1 propietario no tenía la licencia por perro peligroso, 5 no llevaban la tarjeta sanitaria, 1 ha abandonado excrementos y ha sido detectado por los policías y 3 han sido denunciados por otras situaciones.

MULTAS DE 60 A 3.000 EUROS

La ordenanza municipal de Palma establece que las sanciones leves van de los 60 a 300 euros. Las graves suponen multas de 301 a 1.500 euros y las muy graves llegan a los 3.000 euros.

En la campaña han participados agentes de Patrulla VERDE, GAP, USEI, y policías de barrio. Según la observación de los agentes durante la mañana es cuando más perros sueltos se han detectado, 73, el resto, 31, se han localizado por la tarde.

Según señalan desde Sant Ferran la campaña contra el incivismo de los propietarios de perros surge a raíz de las reuniones que ha mantenido la Policía Local de Palma con todas las asociaciones de vecinos de Palma y el incivismo de los propietarios fue una de las quejas más reiteradas.