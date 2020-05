La Policía Local comenzará a multar a bares y restaurantes este fin de semana

Cuatro días después de la entrada a la fase 1, la Policía Local de Palma continúa informando a los restauradores de los incumplimientos que van viendo. Está previsto que a partir de este fin de semana inicien el procedimiento de sanción y de momento, la Policía Local ha dado advertencia de incumplimiento de la normativa a tres establecimientos de la calle Fábrica y a dos de Plaça Drassanes.

Desde este pasado lunes, la Policia Local de Palma informa y conciencia, pero no pone multas a los bares y restaurantes que no cumplen con la normativa de la fase 1 en su sector, de momento. Ya han dado cinco advertencias a diferentes locales por inclumplir con lo establecido y patrullan para realizar tareas de prevención y comprobación de que los bares y restaurantes cumplen las distancias de seguridad y no ocupan la capacidad máxima permitida. El portavoz de la Policia Local de Palma, Pep González, prevé que este fin de semana empiecen las sanciones.

En esta fase 1, en la que Baleares se encuentra desde el pasado 11 de mayo, los bares y restaurantes tienen una limitación del 50% del aforo y una ocupación máxima permitida de 10 personas por mesa o agrupación de mesas. Además, los restauradores deben evitar el uso de cartas de uso común y también tienen que eliminar los productos de autoservicio como servilleteros o aceiteras.

La mayoria de la poblacion está siendo responsable y cumple con las normas. Aún así, Pep González apela a la responsabilidad individual de la ciudadania y recuerda que el estado de alarma continúa, aunque se haya iniciado el proceso de desescalda.