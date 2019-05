La policía denuncia a 45 locales por incitar al consumo de alcohol

La Policía Local de Palma ha levantado 60 actas a locales por no respetar la normativa de las Zonas de Especial Interés Turístico (ZEIT) que fue aprobada el pasado mes de abril, concretamente se han denunciado 45 locales por promoción o incitación al consumo de alcohol, 10 locales por no exhibir los carteles informadores, 2 por no tener el cierre perimetral requerido y 1 por publicidad de contenido sexual. En dos semanas se han controlado un total de 245 locales.

En relación a los 45 locales sancionados por incumplir los artículos sobre incitación al consumo de alcohol, las denuncias se han impuesto por publicitar productos alcohólicos visibles desde vía pública o la promoción de incitación al consumo, 175 de los locales revisados cumplían con la normativa vigente.

Por otra parte, de los 10 locales revisados por cierre perimetral en Pare Bartomeu Salvà y tramos colindantes, únicamente 2 no cumplían con este requisito. Por último sobre la disposición que obliga a los establecimientos de a exhibir carteles informativos explicando la obligación de respetar el descanso de los vecinos en la zona, 10 fueron denunciados y 3 los exhibían.

Por otro lado también se han denunciado establecimientos por la ordenanza que regula la ocupación de la vía pública, de todas las actas levantadas 17 lo fueron por exceso de ocupación, 25 por no exhibir licencia, 2 por no exhibir ficha, 6 por elementos fuera del perímetro, 5 por exceso de horario y 2 por otros motivos. En total se controlaron 230 locales.

Las campañas de control de Zonas de Especial Interés Turístico se realizarán durante todo el periodo estival en todas las zonas afectadas por ZEIT, además durante este verano se intensificarán las campañas concretas sobre botellón, venta ambulante, Ocupación de vía pública y tráfico entre otras.