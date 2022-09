Polémica en Valldemossa "por la imposición del catalán" en las terrazas que estén en vía pública

Malestar en la Restauración y Panaderías y Pastelerías de Valldemossa por la decisión del equipo de gobierno municipal de exigir el catalán en toda la señalización, cartas de menú y carteles en las terrazas.

Empresarios afectados por el reglamento municipal, que ya está publicado en el BOIB, reprochan al alcalde "el sobrecoste" que les suspondrá este nuevo requisito.

Por su parte, el primer edil, Nadal Torres, incide en que "lo que esté en vía pública debe estar en catalán". "Hace muchos años que la Administración Pública trabaja para que sea así".

Este es el posicionamiento del Ayuntamiento mientras que negocios valldemossins con más de 102 años como es el caso la Panadería Pastelería Ca'n Molinas, fundada en 1920 y con terraza propia, lamenta que “con la que se nos viene encima por la incertidumbre económica, no es momento de más gastos”, asevera Marga Vicens, su copropietaria.

Por cierto que Vicens insiste en la autonomía propia que tienen los establecimientos de puertas para dentro.

La co propietaria de la panadería pastelería Can Molinas, que tiene por emblema la coca de patata, nos ha explicado que en lo suyo no piensan cambiar nada porque, por como tienen toda su señalización, pueden esquivar este nuevo reglamento municipal.