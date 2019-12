Podemos rectifica y reducirá de 22.000 a 12.000 el plus por residencia a sus altos cargos de fuera de Mallorca

Podemos rectifica su postura, si durante la semana pasada defendían y justificaban el cobro de 22.000 euros el complemento para los altos cargos con residencia fuera de Mallorca, ha acordado proponer mañana en el Parlament rebajar de 22.000 a 12.000 euros anuales la indemnización y que los costes de hospedaje y desplazamiento tengan que ser justificados con la aportación de facturas.

Planteará esta modificación de la regulación actual mediante una transacción "in voce" a la enmienda de supresión del plus de MÉS per Menorca que se debatirá en el pleno de presupuestos mañana. Unidas Podemos asegura que aunque no salga adelante en el debate de presupuestos la formacion morada aplicará la rebaja a sus 6 altos cargos que lo cobran actualmente.

Son más de 1.800 euros mensuales frente a los 68 euros que cobra un Guardia Civil, 92 euros un médico o los 150 de un Policía Nacional.

Podemos responde en un comunicado a "la polémica suscitada los últimos días en los medios de comunicación" sobre el complemento de 22.000 euros sin control del gasto que cobran los altos cargos del Govern que residen oficialmente fuera de Mallorca, tanto en Menorca y las Pitiusas como en la península.

Además, Unidas Podemos presentará ante la Mesa del Parlament una propuesta para que las dietas de los diputados tengan también que someterse a la justificación del gasto.

ARMENGOL SIGUE DE DEFENDIENDO EL COMPLEMENTO

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha asegurado que no ve “polémica” en la indemnización de 22.000 euros anuales por desplazamiento y hospedaje que cobran los altos cargos del ejecutivo que residen oficialmente fuera de Mallorca.

La presidenta ha defendido que es una indemnización “establecida hace 20 años, que es pública y transparente”.

También ha asegurado que cada año “se aprueba en el presupuesto” y ha señalado que “todo el mundo que ahora habla (en alusión a los partidos críticos con este complemento), lo ha votado”.

Según ha dicho, es una indemnización pensada inicialmente para facilitar que ciudadanos de Ibiza, Formentera y Menorca puedan desplazarse a Mallorca para "trabajar en política” en el Govern balear.

Ha matizado que también afecta a altos cargos del Govern que “vienen de otros lugares, como ha pasado otras veces” en las legislaturas anteriores.

CONSUBAL LO LLEVA A ANTICORRUPCIÓN

La asociación de consumidores CONSUBAL ha llevado ante Anticorrupción los sobresueldos de los cargos públicos. Su presidente, Alfonso Rodríguez, considera inadmisible que en un país democrático algunos partidos políticos vean normal que sus altos cargos, colocados a dedo, perciban grandes sumas de dinero que escapan al control y fiscalización de las administraciones, permitiendo que los beneficiarios le puedan dar el destino que consideren, incluso destinos para los que no son dirigidas.