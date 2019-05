PLIS Educación, por favor. denuncia el proyecto lingüístico del IES Pau Casasnovas

La entidad PLIS educación por favor, exige al instituto de Inca IES Pau Casasnoves que publique su proyecto lingüístico actual para saber si los carteles colgados en el instituto donde se indica que toda la enseñanza debe hacerse en catalán es verídico o no -que salieron a la luz ayer-, ya que el que sí está publicado, del 2010, no contiene ninguna disposición que indique que toda la enseñanza deba impartirse en catalán.

Verónica Álvarez, portavoz de dicha plataforma, explica que les ha sorprendido mucho los dos carteles colgados en el instituto, ya que incumplen las normativas de la legalidad y en contra del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional: "Exigimos que den explicaciones del por qué de los carteles colgados en ese instituto. La legislación actual no permite un proyecto lingüístico totalmente en catalan".

Álvarez admite que este es el primer caso que tienen de este calibre. Aún así, confirma que ya exigieron hace unos meses que todos los proyectos lingüísticos se publicasen de forma obligatoria para que los padres conocieran de primera mano cuál es el contexto educativo de cada centro. Tuvieron éxito y poco a poco los institutos van publicando todo su contenido educativo.

Álvarez, además, incide en el caso del IES Pau Casasnovas admitiendo que de ser así lo exigido en el centro, están cumpliendo una ilegalidad, por ello si no aclaran la situación, irán al Defensor del pueblo y a la Consellería: "Si el contexto no cambia y solucionan esta situación, tendremos que ir más allá". También añade que desde PLIS, educación, por favor, este no es el primer conflicto que tienen con el instituto de Inca: "En 2017 ya tuvimos problemas con ellos porque dijeron abiertamente que estaban a favor del referéndum en Catalunya. No paran de coaccionar".