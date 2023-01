El plazo medio para resolver una solicitud de dependencia en Baleares se sitúa en los seis meses. Un dato muy negativo, y que ha ido empeorado en el último trimestre, situándose por encima de la media a nivel estatal, que es de 344 días según los datos del año 2022 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

EL CASO DE PEP LLADÓ

En Cope Mallorca nos hemos puesto en contacto con Pep Lladó, para conocer de primera mano su caso. El padre de Pep empeoró su estado de salud de forma significativa en junio de 2022. Cada vez se movía menos y necesitaba ayuda en el hogar. Por todos estos motivos solicitó a Dependència de la Conselleria d'Afers Socials el servicio de asistencia a domicilio. Lo que no se esperaba es que fuera un proceso que tardara tanto, siete meses. Su padre contaba con el grado uno y cuando le concedieron el grado tres, ya era demasiado tarde.

Lladó denuncia que su caso no es aislado y que espera que se invierta más en este sector para la gente que necesita este servicio; "Tres días después de su fallecimiento me enviaron una carta para concederle el grado tres. Ya era demasiado tarde. Lo publiqué en mi cuenta de Twitter y provocó una gran movilización. Me gustaría que se invirtiera en esta materia para que se puedan agilizar todos los trámites", ha afirmado.

Una situación que le ha hecho a su mujer y a él ir desbordados. Ante la falta de asistencia por parte de los servicios médicos tuvieron que recurrir a asistencia privada en la que, contrataron a dos personas a pesar de que es un recurso que no todo el mundo se puede permitir.

Pese a que la conselleria no ha hecho ninguna declaración, la duración desde que se pide una valoración hasta que se concede un grado de dependencia determinado, el tiempo de espera es de unos seis meses.