Pillan a tres personas de Palma que debían estar confinadas circulando por otro municipio

En estos momentos hay 5 barrios de Palma que deben cumplir las restricciones de movilidad y solo pueden salir para ir a trabajar, al colegio o al médico. Sin embargo la Policía Local de Calvià (Mallorca) ha localizado a tres personas que se habían saltado el confinamiento parcial que se ha dictado para algunas calles de Palma durante unos cntroles de tráfico.

Dos de los sancionados trabajan como chatarreros y circulaban por Santa Ponça, y el otro fue localizado en Punta Ballena.

MULTAS POR FUMAR EN LA CALLE O EN LA PLAYA

En referencia a la prohibición de fumar en la vía pública, los agentes de Policía Local de Calvià han interpuesto tres multas en los últimos siete días, una en el polígono de Son Bugadelles y las otras dos a jóvenes que estaban en fumando en la playa.

Sobre el uso de mascarillas cada vez se denota un mayor cumplimiento generalizado de la norma. No obstante, en la última semana se han levantado 17 actas administrativas por no llevar mascarilla. Las sanciones se han interpuesto en Palmanova, Santa Ponça, Magaluf y cerca del centro juvenil Es Generador de Son Caliu. Además, también se ha multado a cinco jóvenes que estaban en la playa fuera del horario permitido. Así también, la policía ha tenido que actuar porque cinco turistas británicos alteraban el orden público en Magaluf con una actitud contraria a la urbanidad exigible, además de no portar mascarilla.

Además se han interpuesto ocho sanciones por no llevar mascarilla a ocupantes de vehículos no convivientes, en un caso a dos personas que estaban dentro del coche con las puertas abiertas. Y ayer a las 3:30 de la madrugada se sancionó a un conductor por circular con un patinete eléctrico bajo los efectos del alcohol al cual se le inmovilizó el vehículo.

Por otra parte, los agentes han levantado acta administrativa a un restaurante de comida italiana de Costa de la Calma por estar abierto a las 1:40 de la noche incumpliendo el horario de cierre y tener clientes en la barra. También se ha sancionado a cuatro personas de un bar de Son Caliu por no llevar mascarilla, se trata de una camarera y de tres jugadores de billar.