Petición desesperada de Fundación Escribano para llenar su armario de ropa para niños vulnerables

Si quiere donar ropa que no vayas a utilizar, La Fundación Escribano, tiene una iniciativa solidaria para luchar contra la pobreza y la desigualdad a nivel local enfocada en niños.

Peque Armario a través de empresas, colaboradores, particulares y los voluntarios que forman parte de este proyecto, hacen posible que las familias más desfavorecidas en Mallorca tengan ropa, juguetes, calzado o alimentos.

Su presidente, Javier Escribano, ha hecho un llamamiento en Cope Mallorca para que toda la gente aporte su granito de arena: "La situación es cada vez más delicada. Actualmente estamos repartiendo ropa y jueguetas a muchas familias. Hasta que no estás dentro de este mundo no te das cuenta de la dura realidad, pero tenemos la suerte de que muchos voluntarios y colaboradores nos echan una mano, sin ellos, sería imposible todo lo que estamos haciendo".

La Fundación Escribano también ofrece su ayuda a las personas mayores en La Despensa del Abuelo. Con esta iniciativa asiste a gente de la tercera edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en una coyuntura económica desfavorable, que están solos o que no se pueden valer por sí mismos: "En La Despensa les entregamos comida, ya que muchos de ellos tienen que pagar el alquiler de su casa y no tienen dinero suficiente. También tenemos los casos en los que sus hijos están en ERTE y no pueden ofrecer ayuda a sus padres", ha sentenciado.

Según ha confirmado Escribano, la ropa para los más pequeños es la que más necesitan: "Sobre todo nos faltan prendas para los niños de entre 2 y 10 años", ha afirmado.

Una forma de ayudar a estas familias sería llevando ropa infantil a la sede de Peque Armario, situada en la Calle Joan Alover, 26. Los horarios para la recogida son los lunes de 10 a 14 h de la mañana, y los martes y jueves de 15 a 19 h de la tarde. También pueden contactar con ellos vía mail o en su web oficial.