Pequeños y Medianos Hoteles de Mallorca no confían en alargar la temporada y muchos cerrarán en octubre

Los pequeños y medianos Hoteles de Mallorca han hecho balance de la temporada. Una temporada en la que se han visto obligados a bajar de precios para poder mantenerse abiertos.

Los hoteleros no confían en alargar la temporada y muchos cerrarán a principios de octubre. En agosto, que suele ser el mes más potente, se han visto obligados a bajar los precios un 20% en general, aunque en zonas donde también viven del ocio nocturno o la restauración, como playa de Palma o Magaluf, han llegado a bajar hasta un 40% en relación a 2019. El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Hoteles de Mallorca de Pimem, Manuel Ordinas, ha explicado que hasta un 80% de las reservas de esta temporada se han visto afectadas por el ''last minute'' y aunque el Govern saca pecho de que Baleares ha sido líder en turismo, Ordinas recuerda que lo han hecho con la mitad de visitantes que en 2019, falta de ayudas y falta de agilidad y fleixibilidad de los ERTE.

Audio

Los datos no son del todo positivos

Hemos sido líderes, pero lo cierto es que los datos no son muy positivos. Durante mayo, junio y julio, según Ibestat, Baleares tuvo una ocupación del 50,78%. Entraron a las islas un total de 1.850.000 viajeros y el gasto del turista fue de 3.315.000 euros. En este sentido, creen que queda trabajo por hacer y recuperar turistas no será fácil.

La presidenta de la Asociación Española de Directores de Hoteles en Baleares, Alicia Reina, ha destacado que ''arrastran una mochila muy pesada desde 2020'' y por ello necesitan y exigen un tratamiento fiscal distinto. Además, proponen que se elimine o se reduzca la tasa turística. Baleares es un destino interesante para el turista y lo positivo de esta crisis, explica Reina, es que se ha diversificado el mercado. De hecho, los alemanes, no han sido los que mejor se han comportado.