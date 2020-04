Peluditos de Son Reus pide ayuda para alimentar a los animales de los dueños que ya no pueden pagar el pienso

La crisis del coronavirus se empieza a notar en las necesidades básicas de los animales. Desde la Asociación Peluditos de Son Reus han informado de que están alimentando a muchos animales de acogida y que ahora muchas personas, por problemas económicos, no pueden pagar el pienso de sus perros y gatos. Desde la Asociación temen que culpa de esta situación empiecen los abandonos masivos y piden la colaboración ciudadana para comprar comida a estos animales.

La situación de la COVID-19 también afecta a los animales y a todas esas asociaciones que les ayudan y que trabajan para que la situación no empeore. La presidenta de la Asociación Peluditos de Son Reus, Loreta Falasco, ha explicado que necesitan donaciones para cubrir la manutención y cuidados de los animales que tienen en acogida pero sobre todo para comprar pienso a los dueños de los animales que por culpa de esta crisis no pueden hacerlo. Aunque no han tenido casos masivos de abandono por muerte del dueño, sí se avecinan abandonos por la difícil situación económica que están pasando muchas familias.

SI QUIERES DONAR

La preocupación de que por culpa del confinamiento se abandonen los animales es lo que más teme la Asociación que ha puesto en marcha una campaña para intentar paliar esta situación. Explica Loreta que todo suma, ''aunque sea un euro'', ya que hay gente que lo está pasando muy mal.

Las donaciones se pueden hacer a través del número de cuenta que tienen colgado en su página de Facebook. Es importante que en la transferencia se especifique: 'pienso o campaña pienso' para saber que ese dinero va destinado única y exclusivamente a esta iniciativa.