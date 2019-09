El UD Poblense se llevaba su trofeo ante el RCD Mallorca, el torneo de la Agricultura, por 2-0. El equipo de Óscar Troya uno de los mejores de la tercera balear pudo quedarse con su trofeo, que tradicionalmente se disputa en Agosto como torneo de pretemporada pero que esta vez se ha jugado aprovechando el parón en primera división.

Los goles de Pep Vidal y Joan Oller de penalti superaron a un Mallorca de pruebas, con varios jugadores del B y con el debut de Rahman Baba y Fabri, los dos últimos fichajes, que apenas llevan unas horas con sus compañeros. Aun así la imagen del equipo distaba mucho de lo que pretende su entrenador, Vicente Moreno.

Sin embargo la noticia no fue tan solo que perdiera el equipo de Primera División, sino los malos modos y la tángana que sorprendió a propios y extraños que acabó con el capitán bermellón Xisco Campos y el delantero del Poblense Mateu Ferrer expulsados. Xisco intentó mediar y acabó muy enfadado con Ferrer que buscaba a Marc Pedraza y después con su expulsión.

Ambos banquillos saltaron al terreno de juego con los entrenadores separando. En cualquier caso una imagen lamentable siendo entre dos clubes amigos y un partido de entrenamiento.

El centrocampista Marc Pedraza, uno de los involucrados, afirma al respecto que "a veces pasan estas cosas, jugadas fortuitas, llegas tarde, te encaras con el rival, a veces pasa, mejor que no pase pero vas perdiendo, estás nervioso y puede ocurrir también".

Sobre la mala imagen del equipo indicaba que "en la primera deberíamos haber apretado más y cuando lo hemos tenido haber llegado más por bandas. El mister ha corregido lo que faltaba al descanso, no he cometido penalti para nada, pero es lo que hay".

En el aspecto personal Pedraza que por ahora no es titular afirma que "vienes con ilusión jugadores que estamos jugando menos queremos venir y hacerlo bien y te vas fastidiado porque pierdes pero felicitar al Poblense que es un buen equipo por conseguir el trofeo". Sobre la titularidad de Baba comentaba que "está jugando muy bien y no hay duda de que tiene que ser titular, yo trabajando a tope para cuando me llegue la oportunidad aprovecharla".

Sobre Fabri y R Baba decía que "llevan poco tiempo y tienen que ir haciéndose al equipo pero cualidades tienen sino no estarían aquí en el RCD Mallorca"