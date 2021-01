Pecolo pone en marcha PecoloFood para ayudar a los restaurantes a repartir a domicilio sin coste

Desde hace tres días bares y restaurantes solo pueden abrir sus locales para hacer take away y servicio a domicilio. Muchos de ellos no pueden ofrecer este servicio y para facilitar que puedan hacerlo la startup mallorquina Pecolo ha puesto en marcha PecoloFood. Ofrecen envíos gratuitos y a cero comisiones desde su plataforma.

Aunque ya tienen en marcha envíos de productos del pequeño comercio, con las nuevas restricciones Pecolo ha puesto en marcha Pecolo Food, una plataforma en la que los restaurantes ofrecen sus platos y el cliente lo puede pedir bien para recoger, o para que se lo envien a su domicilio.

Uno de los fundadores de esta aplicación web, Alexei Soliz, ha explicado que los restaurantes que quieran unirse a la plataforma tan solo tienen que ir a la página web de Peccolo, buscar un enlace que pone "restaurantes", registrarse, la empresa les dará de alta y se pondrán en contacto con ellos para explicarles el funcionamiento.

Conscientes de esta situación, durante estas semanas de restricciones pecolo food ofrecerá sus servicios de manera gratuita y los restauradores no tendrán que pagar ninguna comisión para utilizarlo. Además, existe la posibilidad de que el propio restaurante utilice sus propios repartidores para el servicio a domicilio.