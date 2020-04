La pastoral penitenciaria de Mallorca repartirá tarjetas telefónicas a los presos por Pascua

Este año, el coronovirus ha hecho que la ya tradicional recogida de crespells para los presos de los centros penitenciarios no se pueda realizar. El obispado de Mallorca y la pastoral penitenciaria de la isla han informado de que lo harán de manera simbólica. Si bien en un principio pensaron en pedir a un horno que llevara los crespells (dulces mallorquines) a la cárcel, para evitar el contagio repartirán unas tarjetas teléfonicas para que los presos puedan comunicarse con sus familiares o amigos más cercanos.

El capellán de la prisión de Mallorca, Jaume Alemany, también se ha reinventado para seguir ofreciendo un detalle a los presos en estos tiempos tan especiales de Pascua. Explica Alemany que cada año hacian la campaña de recogida de crespells para entregarlo a los presos. Una iniciativa muy conocida en la isla, donde muchos particulares y parroquias participaban. Ahora la situación ha hecho que sea imposible.

En un primer momento, explica el párroco, pensaron en encargar a una panadería los crespells para entregarlos, aunque siendo conscientes de la situación y de que la población penitenciaría es delicada y susceptible de ser contagiada, decidieron sustituir estos dulces por tarjetas telefónicas para evitar riesgos.

Jaume Alemany recuerda que los presos están viviendo un doble confinamiento y con esto ayudan de alguna forma a que puedan comunicarse con sus seres más cercanos.

Unas 1.200 personas forman la población peticenciaria y se beneficiarán de esta tarjeta unos 400 ya que algunos no necesitan tarjetao no tienen a quien llamar. Dice el párroco de la cárcel de Mallorca que igualmente, a estos les pondrán una pequeña cantidad para poder tomarse algo extraodinario y celebrar así la Pascua con un café o una cocacola.

Ahora, el párroco no puede entrar en la prisión para no contagiarlos, pero están en contacto mediante cartas semanales.También se comunican con los familiares y acogen en sus pisos de acogida a los presos que quedan en libertad.