El Parlamento balear presentará un recurso de inconstitucionalidad contra los PGE

El Parlament de las Islas Baleares presentará finalmente un recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado por no atender el hecho insular tras haber obtenido la propuesta, en esta ocasión sí, el apoyo de una mayoría de diputados.

La propuesta ya fue debatida en el pleno del pasado 16 de febrero pero no logró salir adelante por la ausencia de dos diputados y el voto en contra de PSIB, Unidas Podemos y Vox. Además, la votación tuvo que repetirse tras haber cosechado un empate. Tras el primer debate, a MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y El PI, se sumaron PP y Cs para volver a tratar y votar la cuestión en el pleno.

Esta vez, la propuesta ha salido adelante con 30 votos a favor y 29 en contra aunque, como en la anterior ocasión, no ha estado exenta de polémica y ha tenido que repetirse. En primera instancia la votación había arrojado un empate a 29 pero el diputado de Cs Jesús Méndez ha asegurado que había votado aunque no había quedado registrado.

El portavoz de El PI, Josep Melià, ha defendido que la presentación del recurso es la "única vía posible" ahora más que nunca cuando la crisis está afectando de lleno a la ciudadanía de las Islas.

Melià ha negado que el recurso vaya a afectar a los presupuestos, a la vacunación o a los ERTE y ha lamentado que la estrategia del PSIB "no haya funcionado en 40 años de democracia para compensar la insularidad".

"Ha llegado el momento de que Baleares reaccione y dé un golpe sobre la mesa para reclamar que se cumpla la Constitución, el Estatut y el Régimen Especial de Baleares.

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar, por su parte, ha criticado las felicitaciones de Pedro Sánchez y los ministros del Gobierno central por el Día de Baleares "son papel mojado si no vienen acompañadas del respeto que merecen los ciudadanos de las Islas". "Si tanto nos quieren y tanto nos felicitan, ¿por qué no se han acordado de nosotros en los PGE?", se ha preguntado Campomar.

La diputada de MÉS per Mallorca ha reclamado una "defensa unánime" de los intereses particulares más allá de intereses partidistas.

En esta línea, el diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha resaltado que hoy es un día "histórico" porque una mayoría parlamentaria ha puesto el interés de la sociedad por delante de los intereses de partido. Sin embargo, ha matizado, también es un día triste porque dos partidos --PSIB y Unidas Podemos-- han antepuesto la disciplina de partido.

CS Y PP, UNIDOS A LA PROPUESTA

Cs y PP, que se sumaron a la propuesta, han defendido su voto favorable. El portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, ha asegurado que el PP es favorable a la presentación del recurso porque los ciudadanos les votaron para defender sus intereses. Además, Costa ha criticado el ejercicio de "cinismo nunca visto" de PSIB y UP.

La portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha negado, como han asegurado tanto desde el PSIB como desde UP, que la presentación del recurso vaya a tener efectos sobre los PGE.

Guasp ha defendido que el REB de 2019 es un "fiasco" que no se ha desarrollado y que está "vacío de contenido".

La portavoz de Cs ha reclamado la unidad de la Cámara para "plantarse" ante el Gobierno de España. "Ya basta de trato injusto de infrafinanciación", ha apuntado. La diputada del PSIB Sílvia Cano ha asegurado que los grupos que han propuesto el recurso "confunden" las prioridades y ha calificado el debate como un ejercicio de oportunismo político "y una mala estrategia".

Según Cano, "unos buscan mayor espacio soberanista mientras que otros quieren hacer caer los gobiernos y atacar los presupuestos más progresistas".

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha argumentado que su grupo ha votado en contra del recurso de inconstitucionalidad y lo ha calificado como "un gigante con pies de barro" que va "en contra de los Presupuestos más sociales de la historia".