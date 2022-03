El Parlament balear valida el Decreto ley del turismo entre críticas de la oposición a la falta de consenso

El pleno del Parlament ha validado este miércoles el Decreto ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismocon el voto en contra de PP, Cs, Vox y El PI, que han criticado la falta de consenso.

En su defensa del texto, que se tramitará como proyecto de ley, el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, que ha reclamado en varias ocasiones el voto favorable, dirigiéndose especialmente al PP, ha argumentado que la norma va "al fondo" de los principales problemas del sector turístico y propone soluciones "de fondo y calado".

"La Cámara tiene la oportunidad de rechazar el no por el no y decir sí a cómo queremos que sea el futuro económico y social", ha apuntado. Para el conseller, "solo por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, ya vale la pena".

Negueruela ha insistido en defender el diálogo en la negociación de la norma. "No hay críticas de nadie, solo de ustedes, todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar el modelo turístico".

"Fuera hay menos ruido que aquí, fuera se escuchan las propuestas, no se queden en el no, trabajen desde el sí y den una oportunidad al sí", ha reiterado el conseller.

Cabe recordar que entre las medidas contempladas en el decreto aprobado y presentado el pasado 11 de marzo sobresalen la obligatoriedad de que los hoteles tengan camas elevables, el bloqueo de plazas turísticas, así como medidas en materia de circularidad y ahorro energético.

CRÍTICAS A LA FALTA DE CONSENSO

Sin embargo, PP, Cs, El PI y Vox han coincidido en que el decreto no ha contado con el consenso de agentes sociales ni consells insulares y entre críticas también al empleo de la figura del Decreto ley.

Así, María Salomé Cabrera (PP) ha hablado de "consenso cero" y Jorge Campos (Vox), de "nulo consenso", mientras que Patricia Guasp (Cs) ha acusado al Govern de mentir al asegurar que había habido consenso y Josep Melià (El PI) ha incidido en que es "muy cuestionable" que el texto esté muy consensuado.

Por su parte, la portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha lamentado que este miércoles se haya visto "el perfil más demagogo del conseller Negueruela" y ha pedido la retirada del "decretazo" para presentar un anteproyecto de ley que permita alcanzar un "consenso real".

El portavoz de Vox, Jorge Campos, ha criticado el "abuso" de la figura del decreto ley y ha argumentado que en el texto no se aprecian los criterios de extraordinaria y urgente necesidad. Según el portavoz de Vox, el sector turístico necesita incentivos fiscales, seguridad jurídica, menos burocracia y menos restricciones.

En la misma línea, el portavoz de El PI, Josep Melià, ha asegurado que es "inconcebible" que el texto se haya presentado como un decreto y ha argumentado el voto en contra de la validación en la forma, en el planteamiento del bloqueo de plazas y en el hecho de que, a su juicio, no afronta "el gran debate" del cambio de uso de establecimientos hoteleros.



EL GRUPO MIXTO Y EL PACTE, A FAVOR

Por parte del Grupo Mixto, el diputado Josep Castells ha justificado su apoyo al decreto porque se han cumplido sus condiciones de que se tramitara como proyecto de ley y porque abordaba el freno al crecimiento de plazas, "la medida más transformadora".

El diputado Antonio Jesús Sanz ha apuntado el beneficio que supondrá el bloqueo de plazas para Formentera, que debe "parar, repensar y decidir".

Por parte de Unidas Podemos, la diputada Antònia Martín ha hecho hincapié en que el decreto mejora las condiciones laborales del personal del sector.

Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas ha resaltado que en los últimos 20 años se ha podido comprobar que más turismo no significa más riqueza, aunque ha añadido que la cuestión no es renunciar al turismo --"de ninguna manera"-- sino cambiar cómo es la relación con el sector.

En su intervención, la diputada del PSIB Pilar Sansó ha indicado que la norma no implica decrecimiento sino crecimiento sostenible y ordenado. Además, ha reivindicado el diálogo llevado a cabo desde la anterior legislatura y ha argumentado que el texto se ha trabajado con entidades locales y agentes sociales.