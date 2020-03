No se paraliza el curso escolar y Educación estudia un plan de refuerzo educativo

Hoy muchas familias de Baleares estaban pendientes de la reunión de la Confedrencia Sectorial de Educación por la posibilidad de que se pudiera acordar una finalización adelantada del curso escolar. Sin embargo, el conseller de Educación, Martí March, ha dejado claro que "el curso escolar no se ha acabado y no se ha paralizado", sino que se está produciendo su "adaptación a las actuales circunstancias".

"Ahora terminará la segunda evaluación y comenzará la tercera con unas orientaciones específicas" para los profesiones y el alumnado, ha señalado March.

También ha advertido que si se prolongara el actual estado de alarma, se tendrían que llevar a cabo cambios en el calendario escolar.

El Govern balear empleará "todos los mecanismos" para que "ningún alumno quede atrás" y, para ello, estudia poner en marcha un plan de refuerzo educativo que se impartiría en verano o en septiembre.

Ante las quejas de padres de Baleares por el exceso de tareas estos días de confinamiento en casa, el conseller manifiesta "entre todos tenemos que mejorar las cosas; estamos en una situación nueva y debemos ser flexibles, consolidar aprendizajes y mantener hábitos de trabajo y rutina", y ha añadido que "la escuela no puede ser sustituida" en ningún caso.

SELECTIVIDAD ENTRE 22 JUNIO Y 10 DE JULIO

March ha informado que la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) se celebrará en Baleares entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en convocatoria extraordinaria. Así lo han acordado el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), el Ministerio de Universidades y las comunidades autónomas con ocasión de una reunión telemática que han mantenido.

March ha argumentado que la flexibilidad de las fechas es para dar margen en cada comunidad autónoma y en las universidades a organizarse y adaptarse a cómo se vayan desarrollando las circunstancias. Además, se ha aprobado que las universidades no puedan hacer la asignación de plazas antes del 25 de septiembre para que el alumnado de la prueba extraordinaria no se vea perjudicado. También se ha previsto las notas se publiquen antes del 17 de julio para la convocatoria ordinaria y antes del 18 de septiembre en el caso de la extraordinaria.

Además, se ha aprobado aumentar la optatividad de las PBAU, con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no haber estudiado algún contenido en concreto.

Sobre las oposiciones educativas, March ha recordado que el Govern ya las había convocado y ya se han presentado 3.600 candidatos.

La postura de la conselleria es mantenerlas, pero antes el conseller quiere reunirse con los sindicatos para lograr la respuesta más adecuada y coordinada.