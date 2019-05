Paradynski se quiere despedir del Palma por la puerta grande

Felipe Paradynski no quiere irse del Palma Futsal de una manera normal. El brasileño, uno de los jugadores clave en el crecimiento del equipo mallorquín por su tremenda calidad y acierto goleador en anteriores campañas, no había tenido esta temporada la suerte de cara. La lesión que sufrió al inicio del campeonato le lastró considerablemente ya que mientras sus compañeros estaban en un estado más que óptimo de forma a él le tocaba ir entrando poco a poco en la rutina del conjunto entrenado por Antonio Vadillo al no haber podido trabajar con normalidad.

Tampoco ayudaba el hecho de que se comenzase a hablar de un futuro, el suyo, que se antojaba lejos de Son Moix. Esa sensación se confirmaba hace unas semanas cuando Jose Tirado, lo volvió a confirmar el pasado jueves en Deportes Cope Mallorca, afirmaba que Paradynski había recibido dos propuestas de renovación pero las había rechazado. Sabedores ya los aficionados de la marcha del brasileño estaba por ver si el jugador iba a poder aislarse de todo lo extradeportivo y recuperar la mejor versión de su juego para ayudar al club en la parte clave del curso.

Y eso es precisamente lo que ha hecho de un tiempo a esta parte. Con algún, como el equipo, que otro altibajo, Paradynski ha jugado a un excelente nivel y el pasado sábado, en el partido que daba comienzo a la serie de cuartos de final ante Movistar Inter la figura del jugador del Palma se erigió por encima del resto para reclamar el papel protagonisa. Saliendo como parte de la rotación Felipe Paradynski se encargó de recordar a los interistas el porqué es uno de los mejores jugadores de la categoría marcando los dos goles de la victoria palmesana. Ahora, le toca seguir, al igual que al resto del plantel palmesano, soñando con dar la campanada y eliminar al campeón.