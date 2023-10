El Palmer Basket se estrenará en la LEB Plata en Salou después de una pretemporada ilusionante

El Palmer Basket arranca su periplo en la LEB Plata. El conjunto dirigido por Óscar Olivenza jugará el domingo a la 17:45 h en Salou su primer encuentro en esta categoría. El cuadro palmesano llega con muy buenas sensaciones a su estreno liguero tras vencer al FIBWI Palma en el Trofeu Ciutat de Palma.

Además, el Palmer también fue el vencedor en el Trofeu Illes Baleares, derrotando al Fibwi y al Hestia Menorca, equipo de LEB Oro, en la final. Óscar Olivenza ha afirmado:" Los partidos de pretemporada tuvieron tensión competitiva". El entrenador ha valorado muy positivamente los resultados obtenidos en los amistosos.

El entrenador del equipo mallorquín tiene a toda la plantilla disponible para el choque. El rival es el Salou, un equipo que descendió la campaña pasada en la pista, pero sé salvo por la renuncia del Cornellà. Óscar Olivenza no se fía del rival" Son un equipo que se ha renovado al completo". El conjunto catalán ha cambiado mucho en relación a la temporada pasada y Olivenza asegura:" Les conocemos a nivel individual, pero no a nivel colectivo", además destaca:" No tienen una referencia ofensiva, son corales y eso siempre es más complicado de preparar".

En la rueda de prensa, también han hablado Asier Zengotitabengoa y Bobby Harris. Zengotitabengoa ha recalcado que en pretemporada empezamos a mostrar ese gen competitivo que va a hacer que podamos ganar esos tres, cuatro partidos más durante la temporada".

Por su lado, Bobby Harris decía que "en este equipo todos podemos aportar". El que fuera jugador del Almansa y del Melilla viene de ser el MVP del Trofeu Ciutat de Palma, partido en el que anotó 19 puntos.