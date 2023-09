El Palma Futsal protagoniza un remontada memorable ante el Barça

El Mallorca Palma Futsal se consolida en lo más alto de la tabla y con este triunfo aventaja al Barcelona en cinco puntos.

El encuentro arrancó con un Palma Futsal atrevido, capaz de generar múltiples ocasiones de gol. Dídac Plana, guardameta del Barcelona, emergió en el choque realizando varias paradas de mucho mérito. El conjunto de Jesús Velasco fue asentándose en el partido a medida que transcurrían los minutos. En un saque de esquina, Erick adelantó a los visitantes. Un tanto en propia puerta de Fabinho iba a mandar al el partido 0-2 al descanso, pero el castigo pudo ser mayor. Una diana de Adolfo no subió al electrónico por décimas de segundo.

Para más inri, Carlos Barrón se lesionó y Jaume Bauçà tuvo que debutar. En la segunda parte, apareció Pito, para muchos, el mejor jugador del mundo en estos momentos, el de Chapecó sirvió en bandeja el tercer gol a Catela.

En ese instante, Antonio Vadillo sacó a relucir el juego de cinco para cuatro. En tan solo 29 segundos, Tayebi hacía el 1-3. Al poco tiempo, Pito volvía a hacer acto de presencia y con un golazo ponía el 1-4. A partir de ahí, el juego con portero jugador iba a dictar el enfrentamiento. Gordillo que disputaba su primer partido en casa después de casi un año marcaba el 2-4.

Cleber con un remate exterior dejaba al Palma Futsal a tiro,3-4 y Salar desataba la locura en Son Moix poniendo las tablas. Con el empate, Vadillo no cesó en su ambición y mantuvo el portero jugador. No podía ser otro el que hiciera el gol del triunfo, Fabinho, el hombre que en la primera parte se había marcado en propia puerta, culminó la remontada. Con 5-4, el Barcelona sacó el Dyego Zuffo de portero jugador, pero un Palma Futsal solidario, perfectamente colocado, no iba a dejar escapar la heroicidad que había protagonizado. El parido no podía prometer más