El Palma Futsal se prepara para afrontar el mayor reto de la temporada

Mientras en el club se está trabajando a fondo para lograr que Son Moix esté lleno a reventar, algo parecido está sucediendo en la cancha de Son Moix. El Palma Futsal sigue trabajando y preparando la eliminatoria de semifinales por el título que le va a enfrentar contra el Barcelona Lassa. Superado el tremendo escollo que suponía el Movistar Inter, la ambición del Palma ha crecido exponencialmente y en la entidad balear se ven con posibilidades reales de poder dejar en la cuneta a otro histórico del fútbol sala nacional.

De momento, el Palma ha logrado igualar la mejor temporada de su historia alcanzando las semifinales por el título de liga pero los de Vadillo no se conforman y quieren tratar de dar el paso definitivo para hacerse un hueco entre los grandes del fútbol sala español. Para dar ese paso el equipo mallorquín va a tener que superar a un rival, el Barcelona Lassa, que llega a la eliminatoria con un punto favorable como es el hecho de verse ante la ocasión de ganar la Liga cinco años después.

El dominio de Movistar Inter en la lucha por el título ha sido tal en las últimas campañas jugadas que no había ocasión alguna de arrebatarle un trono que este año se quedará sin su habitante en las últimas campañas y tendrá nuevo dueño. Pero el Palma no está dispuesto a ser una mera comparsa en la fiesta azulgrana y presentará toda la batalla del mundo apoyándose en su buen hacer. El primer partido se jugará el viernes a las 21.15 horas mientras que la vuelta, en la que Son Moix se llenará ya que sólo se pondrán a la venta 369 entradas para los no socios, se disputará una semana después a la misma hora.