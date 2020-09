Palma se convierte en una ciudad 30 donde convivirán coches, patinetes y peatones

El 90% de las calles de Palma tendrán una limitación de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora a partir del próximo mes de octubre. El objetivo es que haya una mejor convivencia entre coches, peatones y vehículos de movilidad individual. De esta manera, además, el ayuntamiento de Palma asegura que bajará la siniestralidad y se reducirá la emisión de gases contaminantes.

Ya se ha comprobado en ciudades como Alicante o Pontevedra y los expertos aseguran que es una medida que contribuye a mayor seguridad vial. El 90% de las calles de la capital balear podrán pasar a esta limitación, aunque no todas, ya que las llamadas vías conectoras no pueden reducirse tanto por la gran afluencia que tienen -estas serían calle Manacor, General Riera, Avenidas y el Paseo Marítimo, entre otras-. Desde el consistorio explican de que dentro de unas semanas informarán de cuáles son estas vías que no pasarán a ser de 30 km/hora y destacan que esta ordenanza entrará en vigor a mediados de octubre. Previamente se van a realizar tareas de información y señalización.

Hay varias zonas de Palma que ya tienen esta limitación desde hace años, como Santa Catalina, el casco antiguo o Son Sardina. El experto en seguridad vial Antoni Cànoves asegura que de esta manera la ciudad se va a humanizar y la convivencia será mejor. Lamenta que cada año en Palma se atropella a unas 10 personas, porque un porcentaje muy alto de vehículos circula demasiado rápido. Además, explica Cánoves que de esta manera se va a conseguir disuadir el tráfico de paso y se reducirá notablemente la contaminación en la ciudad.

Audio

CONVIVENCIA CON LOS PATINETES ELÉCTRICOS

La Policía Local de Palma ha detectado un total de 73 patinentes que circulaban en zonas destinadas a peatones, se comprobó que 21 lo hacían por la calzada destinada al tráfico y que seis personas conducían sin mascarilla protectora. Pronto estos vehicuos de movilidad personal podran circular por la mayoría de las calzadas con la reducción de velocidad al 30km/h.

Esta campaña se ha realizado entre los días 3 y 9 de septiembre en diferentes vías y espacios de Palma con el objetivo de saber cual es el grado de cumplimiento de la ordenanza municipal que regula el uso de estos vehículos de movilidad personal, la gran mayoría patinetes eléctricos.

El portavoz de la Policía Local de Palma, Ángel García, explica que se ha controlado sobre todo en los puntos de la ciudad que son más sensibles a las infracciones, las que tienen carril bici, uso de tráfico en general o donde confluyen varias vías como Calle Manacor con Joan Alcover, General Riera o Plaza del progreso. Han denunciado a 73 patinetes que circulaban en zonas de peatones, 21 lo hacían por la calzada destinada al tráfico y 6 personas conducían sin mascarilla protectora.

Probablemente las multas por ciruclar por la calzada dejarán de tener efecto cuando entre en vigor la nueva limitación genérica de 30k/h en todo el término municipal. Explica Garcia que podrán circular por todas las calles excepto las vías que se vean afectadas por un límite superior.

LOS TRANSPORTISTAS PIDEN LAS INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS

Por su parte, los transportistas de Baleares están de acuerdo con esta medida, aunque destacan que es muy importante que las infraestructuras acompañen al nuevo modelo de movilidad. Explica el gerente de la Federación empresarial Balear de Transportes, Salvador Servera, que necesitan que se instalen más puntos de carga y descarga para poder realizar su trabajo de manera más rápida. Si no se ponen más puntos y se reduce la velocidad,lo que se conseguirá, asegura Servera, es que las empresas sean menos competitivas.

También piden paradas en la ciudad para el transporte de turistas, ya que actualmente solo hay en el puerto de Palma y esto provoca que los conductores del transporte discrecional tengan que parar donde pueden. Otros transportistas que también van a sufrir este cambio son los taxistas. Es evidente, dice Servera, que si tienen que circular más despacio, podrán hacer menos viajes en una jornada.