Palma, la ciudad más cara de España para hacer la compra

Los productos que componen la "cesta de la compra" del supermercado para un hogar (alimentación, productos de higiene y droguería) han incrementado su precio un 15,2 % de media de mayo de 2021 al mismo mes de 2022, la mayor subida de precios desde al menos 34 años, y Palma es la ciudad más cara de las analizadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).



Estas son las principales conclusiones del estudio anual que ha presentado este martes la portavoz de la OCU Ileana Izverniceanu y que ha constatado un subida del 95 % de los productos de los más de 200 que componen esa "cesta". Además, esa tendencia al alza se ha mantenido durante este verano, según un sondeo más reducido que han realizado.



Para el estudio del año se han visitado 1.180 establecimientos en 65 ciudades, se han recogido también datos de los supermercados "online" y han analizado 173.392 precios de 239 productos de distintas categorías: alimentación fresca (frutas, verduras, carne y pescado) y envasada, pero también productos de higiene y droguería de marcas blancas y líderes.



Es una subida generalizada que por primera vez se da en todas las cadenas, que supera ampliamente el IPC del periodo, pero no todos los productos se han comportado de la misma forma.



Destaca el aumento del precio del aceite de girasol un 118 % y "no solo por la crisis de Ucrania, ya había subido"; las magdalenas y la margarina un 75 %; y los plátanos (un 64 %), la pasta (un 56 %), el aceite de oliva (un 53 %), la harina con alzas de más del 50 %; y los huevos, un 47 %.



Solo hay doce productos de higiene y de la categoría de frutas que registran pequeñas bajadas, como por ejemplo el champú -que desciende una media de un 5 %-, el aguacate en un 10 % y el kiwi en un 6 %.



A pesar de todos estos datos, según la OCU, se puede ahorrar si se elige bien donde se compra. El ahorro medio nacional puede llegar a ser de 994 euros, un 7,3 % inferior al del estudio anterior porque se han equiparado más las cifras entre establecimientos: han subido más los baratos que los caros y así se ha acortado la diferencia entre ellos.



No obstante, esos casi mil euros suponen un 18 % del presupuesto para llenar la cesta de la compra porque el gasto medio anual por hogar para ello es de 5.568 euros este año.



Las diferencias entre ciudades siguen siendo considerables. De nuevo Madrid es la ciudad donde se puede ahorrar más si eliges bien el súper, hasta los 3.529 euros, debido a la amplitud de ofertas. Entre el supermercado más caro y el más barato hay diferencias del 70 %.



Las ciudades más baratas son Vigo (Pontevedra) y Ciudad Real. Le siguen a corta distancia Granada, Almería, Puertollano (Ciudad Real), Jerez de la Frontera (Cádiz), Huelva y Palencia. Palma de Mallorca, Barcelona, Gerona, Madrid y Alcobendas (Madrid) son las más caras.