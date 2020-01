La oposición de Palma reclama a Emaya que “asuma responsabilidades” por mezclar residuos

Sigue la indignación tras "pillar" a EMAYA mezclando residuos en la zona centro de Palma.

El PP de Palma ha criticado la "falta de organización y la incapacidad de gestión" del alcalde José Hila (PSOE) que, pese a haber incrementado en 11,2 millones de euros en gasto en personal de limpieza y recogida de basuras en Palma durante la pasada legislatura "es incapaz de atender debidamente prioridades como la recogida selectiva de residuos al tiempo que alerta a la ciudadanía sobre la emergencia climática mundial".

La portavoz popular Mercedes Celeste considera "intolerable que mientras Hila pide un mayor esfuerzo en aras de una ciudad más sostenible y aumenta la tarifa de recogida de basuras en un 33% es incapaz de llevar a cabo correctamente la recogida de residuos para su reciclaje y admite que se mezclan todo tipo de residuos, incluidos los destinados a reciclaje" tal y como han denunciado vecinos de Palma y ha reconocido la propia EMAYA, escudándose en una supuesta limitación de personal.

“Es lamentable que pese a haber aumentado del gasto en personal estén mezclando los residuos en los camiones. Eso demuestra una total falta de organización ya que la Navidad es una de las épocas del año en que se generan más residuos. Por tanto, los servicios se tenían que reforzar y no reducir. Eso demuestra, una vez más, que la izquierda no sabe administrar; solo gastar”, ha dicho.

Para la portavoz popular "es un hecho muy grave que eso ocurra cuando solo en personal el gasto en EMAYA se ha disparado en 11,2 millones de euros y se ha incrementado el número de asesores y altos cargos de la empresa en más de un 70%".

Sobre el aumento del recibo de la recogida de basuras ha añadido que “los ciudadanos no solo deberemos convivir con la suciedad en las calles y un servicio ineficaz sino que ello, además, nos supondrá a todos un mayor desembolso económico que, en el caso de los comercios y negocios de hostelería y restauración, acabará disparando los precios de los productos y servicios”.

CIUDANANOS EXIGE RESPONSABILIDADES

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, ha reclamado a Emaya que “asuma responsabilidades”, tras conocerse que los días 25 de diciembre y 1 de enero se mezclaron residuos al recogerlos en el centro de Palma y no se avisó a la ciudadanía de que estos días no habría recogida selectiva. “Lo que se ha producido no es un error de comunicación, es que han querido ahorrarse la recogida selectiva esos días y les han cogido con las manos en la masa”, ha manifestado Pomar.

“Los palmesanos tienen más conciencia de reciclaje que el propio Ayuntamiento”, ha asegurado Pomar, quien ha destacado que “hasta que los ciudadanos no han denunciado esta actuación en redes sociales, Emaya no ha avisado”.

En este sentido, la portavoz de la formación naranja en ‘Cort’ ha indicado que “era tan fácil como avisar de que esos días no habría recogida selectiva, pero la transparencia brilla por su ausencia”.

“Este equipo de gobierno miente a la gente cuando dice que Palma es más verde y sostenible que nunca, porque la ciudad nunca había estado tan sucia y esto se suma a los vertidos fecales en la Bahía cada vez que llueve”, ha declarado Pomar.

Finalmente, la portavoz del grupo municipal de Cs en Palma, ha lamentado que “al actuar de esta forma, Emaya conseguirá que la gente deje de reciclar. La administración es la primera que debe dar ejemplo, y no sirve de nada que el alcalde haga un BAN contra el cambio climático si luego se queda en papel mojado”.