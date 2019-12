Okupa por necesidad

Hay mucha gente que se ve abocada a recurrir a la ocupación por los problemas de vivienda que hay en la ciudad de Palma. Es el caso de una familia con dos niños pequeños que, tras ser desalojados, han ocupado una casa de un banco. Algo que dicen que han hecho porque no les ha quedado mas remedio, ante las dificultades de acceso a un piso y que han ocultado a sus hijos para que no sufran.

Ya no se trata de un problema que afecte a inmigrantes o gente vulnerable: el problema del alquiler en Palma toca ya a cualquier joven que quiera independizarse y sea un trabajador pobre. Es el caso de Marga, una chica de 30 años, mallorquina, que ha pasado por trabajos temporales y muy precarios. Hace un par de años la desalojaron de su casa, a ella, su marido y sus dos hijos, porque no podían pagar el alquiler. ¿La solución? Decidieron ocupar un piso del banco.

Marga y su marido cobran 800 euros al mes entre los dos. Una cantidad que, asegura, no les basta para pagar un alquiler y mantener a sus hijos. Llevan todos estos años pidiendo alternativas a las instituciones pero no obtienen respuesta. Ahora dice que está intentando pactar un alquiler social con el banco propietario del piso.

No le gusta vivir así, dice Marga, aunque no entiende que con los pisos vacíos que hay, no se le de una solución. “El ayuntamiento no hace nada, ninguna institución lo hace”, lamenta. Sabe que lo que está haciendo está mal, aunque lo prioritario son sus hijos, destaca. “A ellos nunca les va a faltar ni un techo ni un plato encima de la mesa”.