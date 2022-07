La ocupación hotelera de Mallorca, a niveles de antes de la pandemia con una ocupación del 85-90%

La ocupación hotelera de junio 2022 se situó en una horquilla entre el 85-90%, similar al 88% de 2019 y 37 puntos por encima de la de 2021

Crece un 22 % el gasto turístico realizado por un turista que apuesta por nuevas experiencias

La demanda no se compensa con el alza de los costes empresariales derivados de la inflación

La reactivación económica llegará en los próximos años, lo que si ha llegado es la reactivación de la demanda Con un 100 % de la planta hotelera adherida a la FEHM operativa durante este mes de junio, la ocupación de los establecimientos de Mallorca se ha situado en una horquilla entre el 85-90 %. LA DEMANDA ELIGE MALLORCA Mallorca alcanza niveles similares a los de un año pre-pandemia, al situarse en torno al 88% registrado en junio de 2019 y 37 puntos por encima del 53,3% del mismo periodo del año con solo el 63% de la planta abierta.



Por lo tanto, llegado julio, Mallorca sigue consolidando mes a mes la tendencia ascendente que empezó en Semana Santa y que supera ligeramente el ejercicio anterior. Las cifras van en consonancia con la escalada ascendente en la recuperación de viajeros, la remisión de las distintas olas de contagios experimentadas en la pandemia. en 2020 Mallorca apenas recibió un 17% de los turistas que llegaron en 2019 en el último año pre-pandemia (2.029.598 vs 11.866.513)

en 2021 Mallorca un 48,6% (5.809.548 vs 11.866.513)

hasta abril 2022 (últimos datos disponibles desagregados por islas) nos han visitado un 14 % del total anual de viajeros habituales (1.689.477 vs 11.866.513) estamos a solo 3 puntos por debajo de todos los recibidos en 2020, sin contar mayo y junio.