El ocio nocturno está desesperado tras 12 meses cerrado

El sector del ocio nocturno está completamente desesperado. Comienza la desescalada tras la tercera ola y otra vez ellos son los últimos de la cola. Los bares y restaurantes podrán reactivar su actividad, aunque el ocio nocturno no podrá abrir ni a modo de bar de día y continúan con el cierre decretado por el Govern. No lo entienden, siguen pagando todos los impuestos y tasas, no tienen ninguna compensación, piden reuniones y no consiguen que les escuchen.

El presidente de Abone, Jesus Sánchez, explica que un empresario de un local con un aforo de 150 personas ha pagado este 2020 en gastos 62.000 euros, sin ingresos, ya que ha tenido que continuar pagando tasas e impuestos. Sánchez es claro: no entienden que tengan que continuar pagando cuando tienen prohibido abrir y no reciben ayudas.

Han pedido en varias ocasiones reunirse con el ejecutivo, aunque no hay manera. La asociación está estudiando con abogados la legalidad de los cierres. Lamenta que ya no reivindican abrir, solo recibir alguna ayuda.

Creen que al menos, ahora que comienza la reactivación de la hostelería en las terrazas, deberían poder abrir como si fueran bares y servir bebidas en el exterior, sin discotecas ni nocturnidad.

Recuerda Sánchez que el año pasado el sector elaboró un protocolo que fue aprobado por el Ministerio de Sanidad y que ha permitido a los locales de ocio nocturno de muchas comunidaddes autónomas abrir con medidas de seguridad.