Obispo de Mallorca: "Los colegios públicos deben impartir religión, su prohibición es anticonstitucional"

El Obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltavull, ha pasado hoy por los micrófonos de "La Mañana en COPE Más Mallorca" para analizar la situación actual en que nos encontramos, tanto la sociedad como la iglesia de Mallorca.

Hace una semana, el obispo de Malorca manifestó su disconformidad en COPE sobre la medida de cerrar la iglesia de la Encarnación al culto, pero sí permitir los funerales. El obispo de Ibiza ayer presentó una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por las parroquias que han sufrido las mismas restricciones en Ibiza. Taltavull asegura que, si se siguen cerrando iglesias en Mallorca, "tomarán las mismas medidas que la Diócesis de Ibiza".

El obispo lo ha tildado de "desproporcionado", ya que las iglesias vienen cumpliendo "a rajatabla" todas las medidas de seguridad y sanitarias, así como los aforos reducidos. Monseñor ha adelantado en COPE Mallorca que, "de palabra, se están replanteando la cuestión de los lugares de culto y parece que hoy podrían dar una nueva normativa, manteniéndose la limpieza y los aforos reducidos".

"Son momentos en los que se necesita mucho acompañamiento. La gente necesita que estemos a su lado, nos cuenta lo que les pasa, estamos ayudando en situaciones que se ponen muy difíciles. Les ayudamos no solo de forma espiritual, también de manera material y económica", palabras del obispo para resaltar la imprescindible labor de Cáritas en esta crisis.

Las parroquias también sufren la caída económica, y muchas de ellas no pueden hacer frente al gasto corriente al caer la colecta de los domingos. Según Taltavull, se debe "por un lado, porque la gente mayor no acude al ser de riesgo y por otro, porque la situación económica de los que van es muy precaria".

Además, la pasada semana el obispo se reunió con todos los párrocos de la isla para plantear la catequesis este curso, cómo organizar los grupos, con qué aforos, el tipo de catequista y "lo hemos replanteado de nuevo pensando en otra forma de catequesis, volviendo a impartirla dentro de las parroquias, en un solo acto, contando incluso con las familias, previo a la eucaristía de los domingos". Ahora cada parroquia estudia cómo hacerlo y también que se trabaje desde casa entre semana.

La vuelta al colegio de los profesores de religión no es sencilla en algunos colegios públicos, donde se ha decidido por parte de los claustros que no se imparta esta asignatura. Monseñor lo ha calificado de "anticonstitucional", ya que existen los acuerdos de España con la Santa Sede y la misma Constitución Española que preve la enseñanza de la religión. "Los colegios públicos están obligados a ofrecer esta materia", ha sentenciado Monseñor.

El obispo ha remarcado que "nos gustaría entender qué es lo que hace que haya esta discriminación, me gustaría hablarlo directamente con los profesores que piensan así. He sido profesor del instituto público durante más de 15 años y lo he vidido de una forma extraordinaria. No puedo entender cómo se margina el hecho religioso de algo que es tan natural a la persona, tan arraigado a la cultura, no podemos despreciar ni quitar esta asignatura, porque nos quitaría nuestra identidad, no entiendo por qué hay gente que suprime parte del conocimiento. La poesía, la literatura, la historia... todo tiene que ver con el hecho religioso".