Obispo de Mallorca: "Esta pandemia nos pide un cambio de estilo de vida"

El Obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltavull, ha pasado hoy por los micrófonos de "La Mañana en Baleares" para hablar de la situación actual en que nos encontramos, tanto la sociedad como la iglesia de Mallorca.

Monseñor asegura que muchas de las personas que han acudido a Cáritas "nunca habían pedido nada y se encuentran con una situación económica muy deteriorada. Necesitan comida a diario, pagar el alquiler, las facturas y también piden mucha ayuda espiritual, a nivel psicológico". Además, desde Cáritas también ayudan "a que las familias se organicen para optimizar los recursos". Respecto a la situación que esperan los próximos meses, el Obispo de Mallorca preve que "acudan más personas al terminar los ERTE's y el paro".

Taltavull invita a la reflexión ante esta situación de crisis sanitaria y económica. "Esta pandemia nos pide un cambio de estilo de vida, optar más por la austeridad, evitar gastos innecesarios, supérfluos, evitar lo que nos impide abrir el corazón a los demás, una mayor dosis de generosidad, de compartir con los demás".

El cambio de modelo no es fácil y el Obispo de Mallorca lo achaca a que "es una sociedad con muchas ambiciones que dependen del consumo, de fiestas, de una vida hacia el exterior y no tan centrada en valores espitiruales. Lo colectivo no llega si no hay actitudes personales".

"Si el planteamiento de la economía es para enriquecer a los que ya son ricos, es una línea que no funciona para ayudar a los que menos tienen. La economía necesita una base ética, de proporcionar ayuda a los más necesitados. Es difícil cambiarla, porque ya tiene sus reglas y parámetros, y no es fácil romper con esta dinámica", añade Monseñor.

Respecto a la organización de la Diócesis, Taltavull ha adelantado que en los próximos días "saldrá una reorganización de los principales cargos de la Diócesis, que será un paso importante para aglutinar a mucha gente y esperamos que respondan bien en seguir estos nuevos pasos".

También ha habido palabras del Obispo sobre la situación de la educación y ha destacado que "lo más complicado en estos momentos es cómo se ve la clase de religión. Cuando se facilita estudiar el hecho religioso, funciona muy bien, pero cuando desde ciertas instancias educativas no se potencia o se prohíbe, lo dificultan, cuando no hay acogida ni aceptación. Si se separa el hecho religioso de la educación, hay una falta de conocimiento en la persona de una dimensión que es fundamental en su vida".

Además, Monseñor Taltavull se reunió hace unas semanas con la regidora Sonia Vives por la polémica suscitada con el derribo y sabotaje de estatuas de San Junípero Serra. "Cuando hay una confrontación, lo primero que intento es hablar directamente con la persona. Fue una reunión muy positiva, hablando se entiende la gente. Llegamos a la conclusión de quitar violencia, acritud y que lo fundamental es dialogar". Taltavull asegura que en la reunión dijo que "no se trata de derribar estatuas, sino de recuperar personas. Hay que buscar la reconciliación, el perdón, el buen entendimiento".

Finalmente, el domingo 26 de julio, la Catedral de Mallorca celebra una misa exequial en memoria de las personas fallecidas por la COVID-19 en Baleares. Monseñor ha contado en los micrófonos de COPE Mallorca que han invitado "a todos los familiares de las personas fallecidas por coronavirus y que muchos ya han respondido que vendrán a la misa. Es una misa funeral en la que rezaremos por los difuntos. También incluiremos a los fallecidos por otras causas en este tiempo, porque padecieron la ausencia de la familia, esta situación tan dolorosa en un momento de despedida".