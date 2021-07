El nuevo dispositivo conjunto de Ibiza recoge más de 62.000 euros en multas en solo tres días

La Consellería de Movilidad y Vivienda del Govern junto a la Guardia Civil de Tráfico e inspectores del Cosell de Ibiza han puesto en marcha un dispositivo conjunto con el que se pretende parar el intrusismo en el transporte de pasajeros de Ibiza.

Un dispositivo que se puso en marcha el pasado 21 de julio y que contó con la colaboración de la Policía Local de Ibiza, la Policía Local de Sant Antoni y el Cuerpo Nacional de Policía. En tan solo tres días se han registrado un total de 95 denuncias por infracciones, lo que supone más de 62.295 euros en sanciones.

Entre las irregularidades más comunes se encuentran aquellas que afectan a los vehículos de alquier con conductor (VTC), siendo la mayor parte de estas, la deslocalización de estos vehículos. Coches de otras comunidades que han superado el plazo en el que pueden desarrollar su actividad fuera de su territorio o que no lo han podido acreditar. Otras de las infracciones más frecuentes son por no llevar eldistintivo VTC, no tener una hoja de ruta, o que el conductor conduzca sin contrato.

La Consellería informa que también se han dado tres situaciones en los que los conductores no disponían de permiso para actuar como VTC, por lo que las autoridades procedieron a la inmovilización de los vehículos en cuestión. Y aunque estas son las más comunes, afirma la Consellería que también se han encontrado otras relativas a los VPC, que son los vehículos de transporte privado complementairo de viajeros. Y otra que afecta a un autocar.

En total, la Guardia Civil de Tráfico ha levantado acta por 57 infracciones. La Conselleria de Movilidad y Vivienda 36. Y los inspectores del Consell han sumado otras dos,una de un taxi pirata y otra de un VTC sin autorización.